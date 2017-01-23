Atatürk Havalimanında hareketli dakikalar

İstanbul'un Fatih ve Bayrampaşa ilçeleri ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheli tutuklandı. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, Hong Kong'dan gelen E.S.'nin valizinde üzerinde 'protein tozu' yazısı bulunan 3 kutudaki 6 kilogram toz, laboratuvara tahlile gönderildi. Tozun, bonzai yapımında kullanılan kimyasal madde olduğu tespit edildi. Bu kimyasal tozun, Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği bildirildi.​

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen kimyasal tozun, Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği belirtildi.Fatih ve Bayrampaşa ilçeleri ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.



İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen A.A'ya ait adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 kilo 595 gram uyuşturucu madde, 1,5 kilogram kokain, ruhsatsız otomatik silah ve tabanca ele geçirildi. A.A. gözaltına alındı.



Bayrampaşa'da ise narkotik ekipleri uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen taksi şoförünü takibe aldı. Taksi şoförü ile uyuşturucu satışı için buluştuğu belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği "Figo"nun da katıldığı operasyonda, şüphelilerin yanında ve takside 41 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.



Küçükçekmece'de bir rezidanstaki daireye düzenlenen operasyonda ise çok miktarda esrar ve kokain bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuları sattıkları iddia edilen 3 şüphelinin arandığı bildirildi.



Ayrıca, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, Hong Kong'dan gelen E.S. gözaltına alındı. E.S'nin valizinde üzerinde "protein tozu" yazısı bulunan 3 kutudaki 6 kilogram toz, laboratuvara tahlile gönderildi. Tozun, bonzai yapımında kullanılan kimyasal madde olduğu tespit edildi. Bu kimyasal tozun, Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği bildirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 5 şüpheli tutuklandı.