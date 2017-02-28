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AVRO BÖLGESİNİN DAĞILMA RİSKİ ARTIYOR

Avro Bölgesinin dağılma riski artıyor

Sentix Avro Bölgesi Dağılma Endeksi, şubat ayında Brexit dönemlerindeki seviyeye çıkarken, birlikten ayrılması en muhtemel ülkeler İtalya, Fransa ve Yunanistan olarak belirlendi.

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Frankfurt merkezli Sentix, şubat ayı Avro Bölgesi Dağılma Endeksi (EBI) anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, iki yıl aradan sonra, avro krizi tekrar gündeme geldi.

Ocak ayında 21,3 olan dağılma riski endeksi, şubat ayında 25,2’ye yükseldi. Bu, ankete katılan yatırımcıların yüzde 25,2’sinin Avro Bölgesinin 12 ay içerisinde dağılmasının mümkün olabileceğini düşündüğü anlamına geliyor.

Sentix’ten ankete ilişkin yapılan açıklamada, avro krizinin bu günlerde daha da belirgin hale geldiği ifade edildi.

Anket katılımcılarının yüzde 25'inden fazlasının en az bir üye ülkenin Para Birliğinden ayrılacağına inandığını belirtmesinden dolayı endeksin en son Haziran 2016'daki Brexit zamanında görülen risk seviyelerine yükseldiği aktarılan açıklamada, en muhtemel çıkış adaylarının İtalya, Fransa ve Yunanistan olarak belirlendiği kaydedildi.

Avro krizinin daha bulaşıcı hale geldiği hatırlatılan açıklamada “Bulaşma riskini ölçen endeks, krizin en yüksek olduğu 2012-2013 döneminde görülen seviyeleri aşıyor.” denildi.

AA
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