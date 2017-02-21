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BAHÇELİ'DEN MHP'Lİ MUHALİFLERE: PARTİNİZİ KURUN DA GELİN

Bahçeli'den MHP'li muhaliflere: Partinizi kurun da gelin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında MHP'li muhaliflere bu sözlerle seslendi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

MHP’den ihraç edilen muhaliflere seslenen Bahçeli, “Kurmak için uygun zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da boy ölçünüzü görelim” dedi.

İŞTE BAHÇELİ'NİN MHP'Lİ MUHALİFLER İÇİN SÖYLEDİĞİ O SÖZLER

"ALAYINI ÇİĞNER KOŞARIZ"

Karşımızda saf saf dizilip hareketimiz durduracaklarmış… Alayını çiğner koşarız. Ahlakını tüketmiş kim ya da kimler varsa bizimle boy ölçüşemez.

Türkiye’nin tarihi temellerinden kopmadan yenilenmiş sistem yapısıyla devamı artık şarttır. Mazisi asırlara dayanan şimdilerde muhtaç olan yenilenmiş kucaklaşma acilen hasıl olmuştur.

Bize dönük ahlaksız suçlamaların amacı da kucaklaşma hissiyatını sabote etmektir. Sanıyorlar ki başaracaklar, umuyorlar ki Türk milliyetçiliğini karalayıp karanlık amaçlarını hayata geçirecekler.

"UYGUN ZAMAN KOLLADIĞINIZ PARTİNİZLE KARŞIMIZA ÇIKIN DA..."

Bunlar 18 Şubat'ta CHP'nin şemsiyesi altında toplanıp, MHP'ye öteden beri ters çıkaranların katılımlarıyla sebilhane bardağı gibi dizilmişlerdir. Kendilerine Türk milliyetçisi diyorlar, ama MHP Genel Başkanı'nı yuhalatacak kadar ipten boşaldıklarını göremiyorlar. Hepsine yolları açık olsun diyor, bizden uzak, Allah'a yakın olmalarını temenni ediyorum. Nehrin kenarına kuyu kazılır mı? Suyu kesilmiş değirmen gibi yollarını şaşırmışlardır. Biz evet diyoruz, bunlar ille de hayır diyorlar. Hayır desek alayı evet diye gezecektir.

CHP ve Perinçek'in kanatları altına sığınıp narkoz yiyenler, patinaj içinde çırpınmaya başlamışlardır. Üstelik fikri mutasyona uğrayarak yörüngelerinde çıkıp kimliksizliğe toslamışlardır. 

Kurmak için uygun zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da boy ölçünüzü görelim. MHP’yi ele geçirmek için oyun içinde oyun kuranlar şimdi Türk milliyetçisi maskesiyle sahne alıyorlar. Milliyetçiler sizleri tanıyor, haddinizi bildirmek gün sayıyor.

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