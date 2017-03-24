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BAKAN MÜJDEYİ VERDİ ! TÜRKİYE'YE İADE EDİCEKLER

Bakan müjdeyi verdi ! Türkiye'ye iade edicekler

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Herakles Lahdi'nin Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Herakles Lahdi'nin en kısa süre içerisinde Türkiye'ye iade edileceğinin müjdesini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ile yaptığı görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Bakan Avcı, toplantı sırasında İsviçre'nin Cenevre Gümrüğünde ele geçirilen Herakles Lahdi ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Bakan Avcı, lahdin 2010 yılında İsviçre'de ele geçirildiğini hatırlattı ve lahdin Türkiye Perge kökenli, Herkül'le ilgili olduğunu belirtti. Milattan önce 2'nci yüzyıl, Roma dönemine ait olan lahdin 235 santim boyunda, 112 santim genişliğinde olduğunu aktaran Bakan Avcı, "2010 senesinde Cenevre serbest limanında İsviçreli yetkililer tarafından gerçekleştirilen envanter kontrolü sırasında el konulmuştu. Cenevre Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir müşterek çalışma yürütüldü ve bu çalışmalar neticesinde Herakles Lahdinin Antalya'nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde 1960'lı yıllarda meydana gelen kaçak kazılarda bulunduğuna ve yurt dışına çıkarıldığına ilişkin önemli delillere ulaşıldı. Cenevre Başsavcılığı 21 Eylül 2015 tarihinde lahdin iadesine kara verdi. Bu karar 2 Mayıs 2016 tarihinde Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Daha sonra İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itiraz edildi. Sonra da bu itiraz, girişimlerimiz sonucunda geri çekildi ve böylece itirazın geri çekilmesiyle birlikte iade kararı da kesinleşmiş oldu. Dolayısıyla lahit en kısa zamanda Türkiye'ye iade edilmiş olacak. Bu yurt dışındaki eserlerimizin iadesi bakımından önemli bir aşamaya işaret ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'den Osmanlı döneminden başlayarak, çok sayıda tarihi eserin yurt dışına kaçırıldığını kaydeden Avcı, "Şimdi bunlar anlı şanlı bazı müzelerde; maalesef kaçak eserler olmasına rağmen sergilenmeye devam ediliyor. Tarafların çok iyi niyetli hareket etmesi halinde bile yasal süreçler bazen çok uzayabiliyor ama sonuçta alınabiliyor. Bunun diğer ülkelerdeki müzelere de, Türkiye'den götürülmüş eserlere sahip çıkan müzelere de örneklik teşkil etmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı olması, Türkiye-Kosova dostluğu çok önemlidir"

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ise Kosova'daki FETÖ ile mücadele kapsamında sorulan bir soru üzerine, "Bu konular üzerinde elbette iki devlet arasında ve belli bakanlıklar arasında çalışmalar yapılıyor. Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı olması, Türkiye-Kosova dostluğu çok önemlidir. Yetkili bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğünü ifade edebilirim. Bu konuda adımlar atıldığını ve atılacağını ifade etmek isterim" diye konuştu.

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İHA
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