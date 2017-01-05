BAKANLIK'TAN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI

Bakanlık'tan siber saldırı açıklaması

Adalet Bakanlığı, İzmir'de yapılan terör saldırısı sonrası siber saldırı olduğuna dair iddialara yanıt verdi.

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Adalet Bakanlığı yetkilileri, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına siber saldırıda bulunulduğu iddialarını yalanladı.

Adalet Bakanlığı yetkilileri AA muhabirine yaptıkları açıklamada,  İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından bazı basın yayın  organlarında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik siber saldırı  gerçekleştirildiği iddialarının yer aldığını belirtti.
 
Yetkililer, "Söz konusu haberlerde yer alan iddialar asılsızdır ve  gerçek dışıdır. Gerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesine gerekse bilişim sistemine herhangi bir siber saldırı olmamıştır." dedi.

AA
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