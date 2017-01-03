BANGLADEŞ SALLANDI !

Bangladeş sallandı !

Bangladeş 5.5 şiddetindeki depremle sarsılırken deprem Hindistan'dan da hissedildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bangladeş'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkezinin Agargon'daki Dakka Sismik Gözlemevi'nden 176 kilometre uzaklık olduğu bildiren Bangladeşli yetkililer, depremin yerel saatler 15.09 sıralarında meydana geldiğini aktardı. Deprem Hindistan'ın Tripura eyaletinde de hissedildi. İnsanlar depremin etkisiyle kendini sokaklara attı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

İHA
458
Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildiBarbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildi
Kırgızistan'dan açıklama geldiKırgızistan'dan açıklama geldi
Refaketçi kadına tecavüze kalktıRefaketçi kadına tecavüze kalktı
Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!
İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisiİstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi
Reina saldırganı ihbarı ! Polis alarma geçtiReina saldırganı ihbarı ! Polis alarma geçti
İSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA BÜYÜK YANGIN !İSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA BÜYÜK YANGIN !
Reina saldırısını yapan terörist böyle kaçmışReina saldırısını yapan terörist böyle kaçmış
Doğu'ndan çarpıcı görüntülerDoğu'ndan çarpıcı görüntüler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS