Bangladeş sallandı !

Bangladeş'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkezinin Agargon'daki Dakka Sismik Gözlemevi'nden 176 kilometre uzaklık olduğu bildiren Bangladeşli yetkililer, depremin yerel saatler 15.09 sıralarında meydana geldiğini aktardı. Deprem Hindistan'ın Tripura eyaletinde de hissedildi. İnsanlar depremin etkisiyle kendini sokaklara attı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.