Başbakan: ''CHP leylek gibi sadece konuşur''

Başbakan Binali Yıldırım, "Denizin altından trenleri geçirdik, büyük projeleri yaptık. Biz tabela projeciliğini kaldırdık" dedi. CHP'ye leylek benzetmesi yapan Başbakan Yıldırım, "Leyleğin ömrü laklakla geçer. CHP'de leylek gibi sadece konuşur. çalışmayı sevmez" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, yeni Zigana Tüneli temel atma töreni sonrasında geldiği Gümüşhane il merkezinin girişinde atlı partililer tarafından karşılandı.Zigana Tüneli temel atma töreni sonrasında Torul ilçesinde Cuma Namazı'nı kılan Başbakan Binali Yıldırım, buradan karayolu ile Gümüşhane il merkezine hareket etti. Şehir girişinde 10 atlı tarafından karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, atlı partililere el sallarken, atlı grup ellerinde "Sayın Başbakanım izin verin atlarımızı Hollanda'ya sürelim" yazılı bir pankart ile Başbakan Yıldırım'ın konvoyuna eşlik etti.

GÜMÜŞHANE'DE SESLENİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, Gümüşhane'de düzenelenen referandum mitinginde konuşuyor. "Bunlar Türkiye'ye çıkmaz tünele sokmak istiyorlar" diyen Yıldırım'ın konuşymasının satır başları şöyle:

Türkiye'yi daha itibarlı bir ülke haline getirmek için IMF'ye yol verdik.Bugün Zigana tünelinin temelini attık. 15 km, dağın kalbinden geçiyor. Bu tünel bitince Gümüşhane'den Trabzon Havalimanı'na 40 dakika da gideceksiniz. 29 Ekim 1029 Zigana Tüneli bitecek, bu tarihi yazın. AK Parti olarak tabela projeciliğini ortadan akldırdık, büyük projeleri hayata geçirdik.

Denizin altından trenleri geçirdik, büyük projeleri yaptık. Biz tabela projeciliğini kaldırdık. Hastane ve eczane kuyruğu deyince aklınıza CHP gelsin. Şehir hastaneleri deyince aklınıza AK Parti gelsin. Güçlü iktidar demek daha çok proje demek, darbecilere de darbeyi indirmek demektir. Kalbinde millet sevgisi olursa, dağları da delersin, denizleri de aşarsın.

Gençlerine güvenemeyen, geleceğine güvenemez. Fatih bir çağı kapatıp bir çağı atarken, gemileri karadan yürütürken 21 yaşındaydı. Bu gençler sadece bayrak asmaz. Yeni anayasa ilgi yargı bağımsız oluyor. Yeni sistemde seçimler 4 yıl yerine 5 yılda bir yapılacak. 67 senede ABD 17, Fransa 11 hükümet kurmuş 67 senede. Ortalama 4,5-5 sene. Türkiye 50'den bu yana 48 hükümet kurmuş. Zayıf iktidarlar dönemini geride bırakıyoruz. Yeni anayasa ile yatırımlar hızlanacak. Yeni anayasa ile Türkiye'yi 10 yıl içinde birlikte milli gelirini 25 bin doların üzerine çıkaracağız. Ayrıca, Türkiye'yi parmakla gösterilen ülkelerin arasına sokacağız.

CHP'YE LEYLEK BENZETMESİ

Leyleğin ömrü laklakla geçer. CHP'de öyle leylek gibi sadece konuşurak geçiriyorlar. Çalışmayı sevmezler, konuşurlar. 15 yıldır sorunları torunlara bırakmamak için çalışıyoruz. Yeni anayasadan biraz bahsedelim de Kılıçdaroğlu da öğrensin. Biz dev eserlerin altına milletten aldığımız güçle imza atarken, muhalefet hep hayır dedi. Şimdi bu hayırcılar yeniden piyasada. Türkiye ne zaman ayağa kalksa aynı çevreler hayır diyerek milletin geleceğini karartıyor. Kılıçdaroğlu ne diyor, 18 yaşında genç biri milletvekili olur mu diyor? Neden olmasın, 18 ehliyet alıyor, askere gidiyor, oy veriyor ama Meclis'e giremiyor. Gençleri görmüyor musun? 18-25 yaş arası 9 milyon gencimiz var. Ey Kılıçdaroğlu aklını başına al.

BU ANAYASA İKİ BAŞLI YÖNETİMİN ANAYASASI

Şu anayasa darbe anayasası. 1982 model, vesayet var, darbe kalıntıları var. Türkiye büyümüş. Bu eski model anayasa ile Türkiye bundan sonra yol alabilir mi? Bu anayasa 2 başlı yönetimin anayasası. Ahmet Necdet Sezer, Rahmetli Ecevit birbirlerini o kadar sevdiler. Ecevit herkesi dolaştı, bunu mahkemeden aldı, Cumhurbaşkanı yaptı. İlk önce kendi kavga etti. Bu kavganın Türkiye'ye bedeli 192 milyar dolar. Kılıçdaroğlu galiba o günleri özlüyor. Kurumunu 2 katrilyon zarar soktu. o günlere hasret duyanlar, bugün hayır diye bağırıyorlar.

ZAYIF İKTİDAR DÖNEMİ GERİDE KALDI

Yeni sistemde seçimler 4 yıl yerine 5 yılda bir yapılacak. 67 senede ABD 17, Fransa 11 hükümet kurmuş. Ortalama 4,5-5 sene. Türkiye 50'den bu yana 48 hükümet kurmuş. Zayıf iktidarlar dönemini geride bırakıyoruz.Yeni anayasa ile Türkiye'yi 10 yıl içinde birlikte milli gelirini 25 bin doların üzerine çıkaracağız. Ayrıca, Türkiye'yi parmakla gösterilen ülkelerin arasına sokacağız. Seçimler aynı gün yapılacak. Hem cumhurbaşkanı, hem meclis. Hem cumhurbaşkanını seçeceksiniz, hem de milletvekillerinizi seçeceksiniz. Sandıktan çıkıyor, sizin desteğinizi alan hükümet kuruyor, iş başı yapıyor.

ZAMANI GELİNCE HESABINI SORACAĞIZ

Bizde demokrasi var ama bakıyorsunuz, Avrupa'da yok. Hollanda atlarıyla itleriyle vatandaşlarımızın üstüne saldırıyorlar. Avrupa tam ikiyüzlülük yapıyor. Sakin olacağız, günü geldiğinde bunların hesabını tek tek soracağız. Almanya'da demokrasi ayaklar altında. Teröristler şehir şehir gezip hayır için kampanya yapılıyor, bakanlarımıza gelince çeşitli bahanelerle engelleniyor.