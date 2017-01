Başbakan Yıldırım'dan MHP açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliği teklifini Cumhurbaşkanı Sistemi ile Başbakanlığın kalkacağını hatırlatarak, “Bulunduğum makamın kalkmasını savunuyorum. Memleketin geleceği benim geleceğimden daha önemli. Memleketim kazansın” dedi. Yıldırım, referandum sürecinde MHP ile birlikte hareket edip etmeyeceği sorusuna ise, “MHP ayrı parti, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı. Sokakta vatandaşa giderken biz milletimize anayasa değişikliğinin önemini anlatacağız ve ‘Evet’ demesini isteyeceğiz. MHP de hem kendi teşkilatına hem de milletimize kendi bakış açısından aynı şeyler söyleyecek. Farklı şeyler söylenebilir ama amaç birliği var, amaç aynı” yanıtını verdi.

Yıldırım, Meclis’te süren Anayasa oylamaları sırasında TRT Haber’e konuk oldu. Yıldırım özetle yunları söyledi:

SABIRLI DAVRANMASAK GERELEM OLABİLİR

Şiddete dönüşürse veya engellemke için teamül dışı, tüzük dışı sıradışı dikkatçekici zaman kaybettirici bimr takım hareketler oluyor, bunları onaylayamayız, doğru şeyler değil. Hiçbyirimiz, ne milletvekilleri veya başkaları milletin zamanını almaya, çalmaya zamanımız yok. Bunlar hoş şeyler değil tabi, ben isimlere girecek değilim, oradak muhalefetten olduğu kadar bizim partimizdende hakikaten mağdur olan arkadaşlarımız var. Onun için gönlümüz arzu ediyor ki, buna benzer bir olay daha yaşanmasın. Bunun için her türlü gayreti gösteriyoruz. Biz sabırlı davranıyoruz, yoksa her an gerilim olabilir. Konuşulacak ne varsa herşey konuşulsun ama hakaret olmasın, insanları incitici şeyler yapılmasın, fili durumalar, şiddet yapılmasın.

İNSANLAR NE BİÇİM MECLİS DİYOR

Bunlar vatandaşlarımız için iyi örnek olmuyor. İzleyen çocuklar için iyi örnekler olmuyor. İnsanlar bakıyor, bu ne biçim Meclis diyor, öyle şey olur mu diyor. Sokaktaki insanlar gibi kavga ediyorlar diyor. Bunlar gazi Meclisimize yakışan şeyler değil. Biran önce bu meseleyi Meclisten götürüp işin sahibine götüreceğiz. İşin sahibi vatandaş, vatandaş da kararını verecek.

SÜRPRİZ OLMAZ

“Sürpri olmaz. Birinci oylamada ne olduysa ikincisinde de o olacak. Şiddete dönüşürse veya engellemke için teamül dışı, tüzük dışı sıradışı dikkatçekici zaman kaybettirici bimr takım hareketler oluyor, bunları onaylayamayız, doğru şeyler değil. Hiçbyirimiz, ne milletvekilleri veya başkaları milletin zamanını almaya, çalmaya zamanımız yok.

AYM’YE GÖTÜRMEK ANAMUHALEFETİN HAKKI

(Açık oylama sistemine eleştiri) Tabi ki anamuhalefetin hakkıdır, AYM’ye bunu taşıyabilir. Herhangi bir sebep olmasa da anayasa değişikliği anayasaya aykırı diye de götürebilir. Kaldı ki Mecliste oy kullanımı konusunda içtüzüğe teamüllere uymayan bir davranış yok. Bu konuda hem Meclis başkanı hem grup başkanvekilleri gerekli uyarıları yapıyor. Esasen şunu göz ardı etmemek lazım, biz teklife imza koyduk, teklife imza koymak ne demek? Biz bu teklife evet diyeceğiz demek. Benzer şekilde bu teklife karşı çıkan CHP, HDP, onlar da biz bu teklife hayır diyeceğiz, baştan herkes ne yapacağını söylüyor.

TÜRKİYE’Yİ YÖNETİMİ GÜÇLENDİRİYOR

Bu anayasa değişikliği, ülke yönetiminde zaman ekonomisi sağlayacak. Yani işler daha kısa sürede halledilecek. Bürokrasiyle siyaset arasındaki ayrışma ortadan kalkacak. Sistem didişmeyi, çift başlılığı ortadan kaldırıyor. Kararların hızlı verilmesini sağlıyor. Türkiye’yi, yönetimi güçlendiriyor.

MHP AYRI BİZ AYRI PARTİYİZ

MHP ayrı parti, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı. Meclis Genel Kurulunda, değişiklik görüşmelerinde, bu değişikliği savunduk. Doğruluğunu, haklılığını savunduk. Sokakta da vatandaşa giderken de biz milletimize AK Parti olarak bu anayasa değişikliğinin önemini anlatacağız ve ‘Evet’ demesini isteyeceğiz. MHP de hem kendi teşkilatına hem de milletimize kendi bakış açısından aynı şeyler söyleyecek. Farklı şeyler söylenebilir ama amaç birliği var, amaç aynı.

MUHALEFETİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM

Ben bu anyaasa edğişkilğini ölüm kalım meselesi yapan anamuhalefeti anlamakta zorlanıyorum. 19. değişiklik yapılıyor. Türiye’de bu değişimin anlamı parlamenter sistemden Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçiş. Yani bir yanda mevcut sistem aslında, parlamenter sistem de değil, karma bir sistem. Sistem parlamenter sistem gibi gözüküyor ama ancak Cumhurbaşkanı yetkierine gelince başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi gibi görünüyor. Şimdi bu ortadan kalkıyor. Anayasa ile uyumlu hale geliyor, yapılan budur. Bu değişiklik rejim değişiyor, memleket elden gidiyor gibi ipe sapa gelmeyen laflar söyleniyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor, vatandaşa doğru bilgi vermemiz lazım.

BULUNDUĞUM MAKAMIN KALMASINI SAVUNUYORUM

Başbakanlık makamı kalkıyor. Ben şimdi bu makamı temsil ediyorum. Bulunduğum makamın kalkmasını savunuyorum. Niye savunuyorum? Çünkü memleketin menfaati, memleketin geleceği benim geleceğimden daha önemli, memleketim kazansın yeter ki, ben kaybedeyim ne önemi var. İnsanlar faani ama memleket hepimizin. Hizmet her zaman var, makmalar bir zafrla makam sıfat verilir bir bakşa zarfla da o sıfat elinizden alınır. Önemli olan o iki zarf arasında memlekete ne yaptınız, vatandaş onu sorar. Filanca adam geldi gitti ne yaptı bu memlekete. önemli olan bu. Gök kubbede hoş bir seda bırakmak.”