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BATMAN'DA PKK'YA AİT 2 SIĞINAK BULUNDU

Batman'da PKK'ya ait 2 sığınak bulundu

Batman'da yapılan operasyonda PKK'ya ait 2 sığınak bulundu.

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Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 2 sığınak bulunarak, içerisinde mühimmatlar ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir. Gercüş İlçesi kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenme bölgelerini tespit etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon yapılmıştır. Operasyonda, 2 ayrı sığınakta, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 88 adet PKMS mühimmatı, 133 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 10 adet pil ve çok sayıda ilaç ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile delil niteliğinde olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Batman'da PKK'ya ait 2 sığınak bulundu

İHA
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