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BAYBURT’TA VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ

Bayburt’ta vaşak görüntülendi

Türkiye'de nadiren kendini gösteren yaban hayvanlarından vaşak ailesi Bayburt'ta ortaya çıktı.

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Türkiye'de nadiren kendini gösteren yaban hayvanlarından vaşak ailesi, Bayburt'un Aydıntepe İlçesi'ne bağlı Çatıksu köyünde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Türkiye'de bulunan en büyük kedi türlerinden biri olan vaşak, Çatıksu köyünün kırsal kesiminde görüldü. Karlı arazide biri anne iki de yavrusundan oluşan vaşak ailesi, bir süre vatandaşlar tarafından görüntülendikten sonra ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirdi.

İnsanlar tarafından çok nadir görüntülenebilen vaşaklar büyük kulakları ve kalın kürkleriyle dikkat çekiyor. Büyük kulakları, kar altında saklanmış olan avlarının yerini tespit etmelerine yardımcı oluyor. Kar üzerinde daha rahat hareket etmelerini sağlayan büyük patileri ve soğuk hava nedeniyle evrimsel süreçte kısalmış olan kuyrukları soğuk havaya uygun diğer adaptasyonları olarak görülüyor.

Yaban hayatının çeşitliliği ve zenginliği açısından ender görülen vaşak türü, nesli tükenmekte olan canlıların korunması doğal denge açısından büyük önem arz ediyor.

İHA
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