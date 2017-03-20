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BBP'DE O İLÇE YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ

BBP'de o ilçe yönetimi istifa etti

Denizli'de BBP Buldan ilçe yönetimi, partinin ''evet'' kararına uymayacaklarını söyleyerek istifa etti.

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Denizli'nin Buldan ilçesinde, Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Yönetimi, 16 Nisan referandumunda Genel Merkez'in aldığı "evet" oyu kullanma kararına uymayacaklarını bildirerek partideki görevlerinden istifa etti:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 16 Nisan'da yapılacak referandumda "evet" oyu kullanacaklarını açıklaması üzerine partinin Buldan İlçe Yönetimi bu karara uymayacaklarını bildirdi. Genel Başkan Mustafa Destici ise "Parti mensubu arkadaşlarımın kurumsal kimlikleriyle parti kararına aykırı bir davranışta bulunmayacaklarını düşünüyorum, aksine davrananlar hakkında iç tüzük devreye girer ve herkes de sonucuna katlanır" dedi. Genel Başkan Destici'nin bu sözlerinin ardından BBP Buldan İlçe Başkanı Mehmet Gonca ile birlikte ilçe yönetimindeki 6 kişi görevlerinden istifa kararı aldı. Yazılı bir açıklama yapan Mehmet Gonca, şöyle dedi:

"Parti genel merkezimizin referandumda evet kararını açıklamasından sonra bu şartlar altında görevimize devam etmemizin mümkün olamayacağını düşündük. Parti içinde huzursuzluk yaratmamak, alperen kardeşlerimizle aramızda bir husumet oluşmaması için bulunduğumuz görevlerden istifa ediyoruz. Ayrıca Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Buldan Temsilciliği'nin de kapatılmasına karar verilmiştir."

DHA
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