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BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN ÇANAKKALE ÇIKARMASI

Beşiktaş Belediyesi’nin kültür gezileri kapsamında gerçekleştirdiği Çanakkale gezileri başladı.

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Beşiktaş Belediyesi’nin kültür gezileri kapsamında gerçekleştirdiği Çanakkale gezileri başladı. Şehitlerimizi anmaya, zaferi yaşamaya sloganıyla bu şanlı zaferin 102. Yılında tarihin yazıldığı bu mekânları görmek isteyen Beşiktaş halkını Çanakkale’ye götürüyor. Gezide vatandaşlar, şehitlikleri ve müzeleri ziyaret ederek tarihe tanıklık edecekler. Bu yılki Çanakkale gezisine on binlerin katılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ALÇITEPE  ŞEHİTLİK SAHASI AÇILIŞI

Her otobüs için ayrı ayrı tutulan rehberler, geziye katılanlara, Çanakkale Savaşları hakkında bilgi verecek.. Çanakkale Savaşlarının yaşandığı bölgeler ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş gibi savaşta isimleri öne çıkmış kahramanlar hakkında bilgiler veren rehberler, geziye katılanları adeta o tarihe götürecek. Alçıtepe Şehitlik alanında 1001 metre Türk bayrağı onbinlerle birlikte açılarak şehitler anısına mevlid-i şerif okunacak.  Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ın da katılacağı gezide Beşiktaş Belediyesi Alçıtepe Şehitlik Sahası Açılışını gerçekleştirecek. Alçıtepe şehitlik sahasının açılışında ve şehitlerimiz için okunacak mevlid-i şerif duasında canlı yayın yapılacaktır.

Tarih: 25 Mart 2017 Cumartesi

Yer: Alçıtepe Şehitliği Çanakkale

Saat: 12.00

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