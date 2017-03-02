  • Emniyet raporunda FETÖ ile ilgili inanılmaz tespitler
  • Bin polisle ''mülteci'' operasyonu: 260 gözaltı
  • Rus uçakları YPG'yi vurdu !
  • Bahçeli'den dikkat çeken Barzani tepkisi !
  • Bakan Eroğlu'ndan Gülen açıklaması
YEREL HABERLER
Konya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BİN POLİSLE ''MÜLTECİ'' OPERASYONU: 260 GÖZALTI

Bin polisle ''mülteci'' operasyonu: 260 gözaltı

Konya'da yabancı uyruklu kişilerin oturduğu iki mahallede bin polisle düzenlenen operasyonda 260 kişi gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Afgan uyrukluların yoğunlukta bulunduğu merkez Meram İlçesi Şükran ve Abdülaziz mahallelerine bin polisle operasyon düzenledi. Sokakları tamamen kapatan ekipler GBT sorgusu ve üst araması yaptı. Oturma izni bulunmayan, çeşitli suçlara karışmış, kimliklerini ibraz edemeyen ve aranması bulunan çeşitli uyruklarda toplam 260 kişi gözaltına alındı.

Bin polisle ''mülteci'' operasyonu: 260 gözaltı

Şüphelilerden 9'unun çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Ayrıca 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi, yapılan üst aramalarında ise çok sayıda bıçak, tabanca ve suç unsuru alet bulundu. Operasyon kapsamında 20 araca da işlem yapıldı.

Şüpheliler otobüslerle Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bin polisle ''mülteci'' operasyonu: 260 gözaltı

DHA
352
-
FETÖ davasında Hüseyin Çelik için suç duyurusu talebiFETÖ davasında Hüseyin Çelik için suç duyurusu talebi
Cezaevinden kurtaran selfie şimdi de beraat ettirdiCezaevinden kurtaran selfie şimdi de beraat ettirdi
Abdülkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevapAbdülkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap
''Payitaht Abdülhamid'' dizisinde skandal hatalar''Payitaht Abdülhamid'' dizisinde skandal hatalar
Aldatıldığını mahkemede öğrendi !Aldatıldığını mahkemede öğrendi !
Ajda Pekkan anne olmak istiyorAjda Pekkan anne olmak istiyor
Cesedi 650 kilometre uzakta bulunduCesedi 650 kilometre uzakta bulundu
Referandumda "evet" demek için istifa ettiReferandumda "evet" demek için istifa etti
Erdoğan'ın en yakınındaki isim köşeyi dönüyorErdoğan'ın en yakınındaki isim köşeyi dönüyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS