Bir haftada 2. kez LAW yakalandı

ABD’nin DEAŞ’la mücadele kapsamında Suriye’de YPG’ye verdiği, omuzdan atılan anti tank silahları LAW’lar, terör örgütü PKK’da ele geçirilmeye başlandı. Doğu ve Güneydoğu’da devam eden operasyonların Hakkâri ayağında bir hafta içinde ikinci kez LAW silahı ele geçirildi.

Geçen hafta pazartesi günü Şemdinli - Derecik Yeşilova köyü Biztepe bölgesinde pusu kuran komando birlikleri bir teröristi tanksavar silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirmişti. Teröristte bulunan tanksavarın, omuzdan atılan İsveç yapımı M136 AT4 LAW silahı olduğu anlaşılmıştı. Dün de yine aynı bölge sınırları içinde yapılan arazi taramasında aynı tip LAW lançeri ele geçirildi.

ABD, YPG’YE VERMİŞTİ

Güvenlik güçleri, söz konusu silahın modernize edilmiş en güçlü tanksavarlardan biri olduğunu belirtirken, ABD’nin terör örgütü DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle terör örgütü YPG’ye bu silahlardan çok sayıda vermiş olmasına dikkat çekti. Güvenlik güçleri “YPG ile PKK aynı örgütler. YPG’deki silahların bir bölümünün PKK’ya geçtiğini değerlendiriyoruz. Bir haftada ikinci kez LAW ele geçirilmesi, örgütün elinde bu tehlikeli silahlardan çok sayıda olabileceği şüphesini arttırmaktadır” dedi.

RPG MUHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Doğu ve Güneydoğu’da 3’üncü Piyade Tümeni sorumluluk sahasında, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında çok sayıda tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilirken, Hakkâri merkezde de dört adet RPG-7 roketatar mühimmatı sevk fişeği, iki adet pil bloğu, çok sayıda muhtelif malzeme ile gıda maddesi ele geçirildi.