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BU OTELLERE GİDENLER TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

Bu otellere gidenler tek tek tespit ediliyor

FETÖ elebaşı Gülen'i ziyaret ederek talimat alan kripto isimlerin belirlenmesi için çiftliğin çevresindeki 12 otelde inceleme başlatıldı.

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FETÖ lideri Fetullah Gülen’i ziyarete giderek ondan talimat aldığı belirtilen “kripto isimlerin” belirlenmesi için çiftliğin çevresindeki bölgelerde bulunan 12 otelin haritasının çıkarıldığı gündeme geldi.

Gülen’i ziyarete giderek ondan talimat aldığı belirtilen “kripto isimlerin” belirlenmesi için çiftliğin çevresindeki bölgelerde bulunan 12 otelin haritasının çıkarıldığı gündeme geldi. Otellerde kalanlar tek tek tespit ediliyor.

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım’ın haberine göre; istihbarat birimleri FETÖ’cülerin deşifre edilerek yakalanması için yeni bir soruşturma başlattı. Gülen’den direktif almaya gidenlerin isimlerinin belirlenmesi için çevredeki oteller tek tek çıkarıldı. FETÖ'nün çiftliğinin çevresinde 12 otel belirlendi.

Days Inn, Best Western Plus Poconos Hotel, Westminster Hotel, Holiday Inn Expres, Society Hill Hotel, Holiday Inn Midtown, Riviera Hotel, Best Western Airport Plaza, Quality Inn, Ramada Whitehall, Country Inn Suites otellerinde kalanlar araştırılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden bir kaç gün öncesinde Gülen’le görüşen 12 isim de bu yolla belirlenmişti.

KREDİ KARTLARI ELE VERDİ

Türkiye’den Amerika’ya giderek terör örgütünün elebaşıyla görüşenler cep telefonu kayıtları ve kredi kartı harcamaları ile tek tek deşifre edilmeye başlandı. Bu isimler araştırılırken özellikle 17/25 Aralık sonrası yapılan ziyaretler araştırılıyor. 'Biz 17 Aralık sonrası ilişiğimizi kestik' yalanına sığınanlar böylece tek tek ortaya çıkacak. Böylece halen kendini gizlemiş kripto FETÖ'cüler açığa çıkacak. Örgütün kripto isimleri deşifre edilerek, diğer bağlantıları çözülmüş olacak.

Akşam
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