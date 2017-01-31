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BÜLENT ERSOY'DAN KAPALIÇARŞI'YA AKŞAM ÇIKARMASI

Bülent Ersoy'dan Kapalıçarşı'ya akşam çıkarması

Kapalı Çarşı, Bülent Ersoy için akşam saatlerinde özel olarak açıldı.

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Bülent Ersoy, evi için Kapalıçarşı’dan turkuvaz renkte ipek halı almak istiyor, ancak çarşının kalabalığına girmek istemiyordu. Ünlü sanatçının görüştüğü halı mağazası soruna çözüm buldu, Kapalıçarşı’nın kapıları yönetimden alınan özel izinle akşam saatlerinde açıldı.

Saat 20.30’da VIP minibüsüyle içeri alınan Bülent Ersoy, mağazada 2 saat boyunca halıları inceledi. Polis memurlarının da eşlik ettiği sanatçı, sonunda iki halıyı beğenip satın aldı. Ersoy, alışveriş sonrası polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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