  • Minik Irmak'ın babası dehşet saçtı !
  • Türk ve Yunan savaş gemileri karşı karşıya geldi
  • ''Menfez Paşası''nın ifadeleri şoke etti
  • Ömer Halisdemir'i şehit edenler hakim karşısında
  • Başbakan Yıldırım’dan, grup toplantısında bozkurt işareti

BURGER KİNG POPEYES'İ ALMAYA HAZIRLANIYOR

Burger King Popeyes'i almaya hazırlanıyor

Hızlı yemek şirketi olan Burger King, rakibi olan Popeyes'i satın almaya hazırlanıyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hızlı yemek şirketleri Burger King ve Tim Hortons'ın sahibi Restaurant Brands International'ın (RBI) tavuk restoranı zinciri Popeyes'i 1,8 milyar dolara bünyesine katacağı bildirildi.

Kanada merkezli RBI ve ABD merkezli Popeyes Louisiana Kitchen'den yapılan ortak açıklamaya göre, iki şirket birleşmek için anlaşmaya vardı.

Dünya genelinde 2 bin 600'den fazla mağazası bulunan Popeyes'in 1,8 milyar dolar karşılığında RBI bünyesine katılacağının belirtildiği metinde, satın alım işlemlerinin nisan ayının başlarında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Popeyes'in birleşmeye rağmen bağımsız olarak ABD'den yönetilmeye devam edeceği ifade edildi. Popeyes'in hisseleri, satın alma haberlerinin ardından yüzde 20'ye yakın değer kazanarak 78,77 dolara yükseldi. RBI'ın hisseleri ise yaklaşık yüzde 7 yükselerek 57,66 dolara çıktı.

ABD'li Burger King'in 2014 yazında Kanadalı Tim Hortons ile birleşmesiyle meydana gelen Restaurant Brands International, 20 binin üzerinde mağazasıyla dünyanın en büyük üçüncü "fast food" zinciri özelliğini taşıyor. Şirket 11 milyar dolarlık bu satın alım sonrasında merkezini Florida'dan Kanada'nın Ontario eyaletine taşımıştı.

AA
60
-
Ozan Arif referandumda ne diyecek ?Ozan Arif referandumda ne diyecek ?
''Büyükanıt Erdoğan'a söylemişti''''Büyükanıt Erdoğan'a söylemişti''
Bahçeli'den Ak Parti'ye idam restiBahçeli'den Ak Parti'ye idam resti
Müdürün referandum paylaşımına suç duyurusuMüdürün referandum paylaşımına suç duyurusu
SAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyorSAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyor
''Kendi seçmenine bile ''evet'' dedirtemiyorlar''''Kendi seçmenine bile ''evet'' dedirtemiyorlar''
İrfan Değirmenci'nin istediği tazminat belli olduİrfan Değirmenci'nin istediği tazminat belli oldu
Gülen'in en yakınındaki isimden ''İmamın Ordusu'' itirafıGülen'in en yakınındaki isimden ''İmamın Ordusu'' itirafı
Ak Parti 19 ilde 'evet' rekoru bekliyorAk Parti 19 ilde 'evet' rekoru bekliyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS