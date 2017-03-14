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CAMİDEKİ HIRSIZA CEMAATTEN DAYAK

Camideki hırsıza cemaatten dayak

Namaz kılma bahanesiyle girdiği camide bağış için toplanan paraları çalmaya çalışan şüpheli cemaat tarafından yakalandı.

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Konya'da namaz kılma bahanesiyle girdiği camide bağış için toplanan paraları çalmaya çalışan şüpheli cemaat tarafından yakalandı. Cemaatten bir vatandaş şüphelinin ellerine ve vücuduna defalarca vururken, bu anlar caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 3 Mart günü merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre Cuma namazına gelen şüpheli, namaz kılma bahanesiyle secdeye eğildiği sırada bir sergi üzerinde bağış için toplanan paraları almak için elini uzattı.

Bu sırada cemaatten bir vatandaş şüpheliyi fark edip ellerine ve vücuduna defalarca vurarak şüphelinin elindeki parayı aldı. Ne yapacağını şaşıran şüpheli daha sonra ayağa kalkarak camiden hızla uzaklaştı. Bu anlar ise caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

 

DHA
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