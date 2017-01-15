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ÇANAKKALE SAĞANAK YAĞIŞA TESLİM OLDU

Çanakkale sağanak yağışa teslim oldu

Çanakkale'de kuvvetli yağış bazı bölgelerde su baskınına neden oldu.

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Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde gece saatlerinde etkili olan yağmur Kazdağlarındaki karları da eritince belde büyük bir tehlike atlattı.

Beldenin içinden geçen Ilıca Deresi'nden gelen yağmur suları Karayollarınca yeni yapılan köprüden geçemeyince taşarak beldeyi sular altında bıraktı. Sel nedeniyle E87 Karayolu üzerindeki onlarca işyerini su bastı. İşyeri sahipleri suların götürdüğü mallarını toplamak için çaba harcarken, ev sahipleri de evlerine giren sel sularını tahliye etmek için yoğun çaba harcadılar. Küçükkuyu'nun Mıhlı Mahallesinde ise Çanakkale Balıkesir İl sınırını ayıran Mıhlı Çayı da taştı. Yazlıkların bulunduğu Mıhlı Mahallesi'nde de bir çok ev sular altında kaldı. Belediye ekipleri vatandaşlara yardım etmek için yoğun çaba harcarken Saat 02.00 sıralarında yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekilmeye başladı.

İHA
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