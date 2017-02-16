Çanakkale'de bir deprem daha

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Ayvacık olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntı saat 03.19'da kaydedildi.
Depremin 12,3 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Ayvacık olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntı saat 03.19'da kaydedildi.
Depremin 12,3 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.