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ÇANAKKALE'DE BİR DEPREM DAHA

Çanakkale'de bir deprem daha

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Ayvacık olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntı saat 03.19'da kaydedildi.

Depremin 12,3 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AA
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