Cesedi 650 kilometre uzakta bulundu

Mersin’de 29 Aralık 2016 günü yaşanan sel felaketinde 2 yaşındaki Miray’la birlikte kaybolan 25 yaşındaki Sultan Uncu’nun acı akıbeti, DNA testiyle ortaya çıktı. Kenti felç eden sel suları, Toroslar İlçesi’nde Serkan ve Fatma Genç çiftinin otomobilini de yuttu.

Yalınayak Deresi’ne sürüklenen araçtan genç çiftin cansız bedenleri çıktı ama kızları Miray ile komşuları Sultan Uncu bulunamadı. Günler süren aramalardan sonuç alınamayınca, bir süre sonra çalışmalar da durdu.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA



Minik Miray ve Sultan’dan ümit kesilirken 22 Ocak 2017’de olayın yaşandığı bölgeden 650 km ötede, Muğla Dalaman’a bağlı Kapukargın Mahallesi Lakos Koyu’nda balık tutan vatandaşlar bir kadın cesedi buldu.

Tanınmaz halde olduğu için kimliği tespit edilemeyen ceset, kimsesizler mezarlığına gömüldü. Cesedin kayıp Sultan Uncu’ya ait olabileceğini düşünen yetkililer, Uncu ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yaptı.

Ve acı gerçek ortaya çıktı; 25 gün sonra denizden çıkan ceset Sultan Uncu’ya aitti.

MİRAY’DAN HABER YOK



Yetkililer Sultan Uncu’nun eşi Saim Mustafa Uncu’yu arayarak bilgi verdi. Uncu, denizde yaklaşık 650 kilometre sürüklenen eşinin cenazesini almak üzere Muğla’ya gitti.