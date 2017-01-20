Çevreyi kirletenlere büyük ceza

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta Dilovası İlçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait tanklardan, tanklar arası fuel oil aktarımı sırasında güvenlik havuzlarına yağın taştığı, buradan da önce yağmur suyu kanalına oradan da denize aktığını tespit etti.

Ekipler, denize yaklaşık 90-100 ton civarında fuel oil döküldüğü tahmininde bulunurken, dökülen miktarin kesin olarak Gümrük Müdürlüğünce hesaplanacağı öğrenildi. Bakanlık temizlik çalışmalarını büyük ölçüde tamamlarken gelişmelere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"18.01.2017 tarihi itibariyle uçaktan çekilen hava fotoğraflarında deniz yüzeyinde filmtabakası şeklinde yağımsı kirlilik görülmekte, kıyılarda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün personellerince denetimler devam etmekte olup, kısmi kirlilik olduğu, bunlara da temizlik firmaları yönlendirilerek temizlik işlemleri devam etmektedir. Ayrıca Yalova kıyılarında da kirlilik ihbarları gelmiş mevcut temizlik firma araç ve ekipleri yönlendirilerek temizlik işlemleri başlatılmıştır.12.01.2017 ile 18.01.2017 tarihine kadar denizden sıvı olarak yaklaşık 200 ton sıvı (Fuel oil + Deniz suyu) çekilmiş olup bunun yaklaşık yüzde 30 Fuel Oil (60 ton) içerdiği tahmin edilmektedir. Ayrıca bölgede temizlik faaliyetlerini sürdüren firmalar tarafından temizlik çalışmalarında kullanılan malzemeler (absorban, sosis, bariyer vs.) ayrıca limanlardabiriktirilmekte olup oluşan atıkların Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarına müteakip bertarafları sağlanacaktır. Kıyı ve açık denizde yapılan çalışmalar sonucu toplanan atıklar bertaraf tesislerine yönlendirilmektedir. Tanklardan dökülen Fuel Oil’in çevreye verdiği zarardan ötürü 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20-v maddesi uyarınca firmaya 2.100.000 TL (iki milyon yüz bin Türk Lirası) idari yaptırım uygulanmıştır."