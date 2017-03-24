CHP'den bir ilk ! Başbakan'ı o karşıladı

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, kendilerinin de Tunceli Valiliği önündeki protokolde yer alarak, Tunceli'nin bir hoşgörü kenti olduğunu göstermek için Başbakan Binali Yıldırım'ı karşıladıklarını belirtti. CHP’li Erol, şimdiye kadar mitingler için bir ile giden Başbakan’ı karşılayan ilk CHP’li vekil oldu.

Erol, partisinin il binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın Tunceli Valiliği ziyaretinde karşılamaya kendisinin de gittiğini söyledi.

Karşılama sonrasında Tunceli Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen brifinge ilin milletvekili olarak kendisinin de katıldığını, Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilenler ve Munzur Çayı üzerinde yapılması planlanan barajlara ilişkin halkın taleplerini ilettiğini ifade eden Erol, şunları kaydetti:

KILIÇDAROĞLU'NUN İZNİYLE...

"Başbakan Sayın Binali Yıldırım ilimizi ziyaret etti. Bizler de genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi izni dahilinde 4 belediye başkanımız, il genel meclis başkanımız ve il başkanımızla birlikte Tunceli'nin bir hoşgörü kenti olduğunu, bir nezaket kenti olduğunu kanıtlamak için valilik önündeki resmi devlet protokolünde bizler de hazır bulunduk. Başbakan'a 'Hoş geldin' diyerek kentimizin ne kadar hoşgörülü bir kent olduğunu, sayın Başbakanı karşılayarak ifade ettik. Sonra valilikteki brifinge ilin milletvekili olarak ben de katıldım. İlimizin sorunları orada dile getirildi."

BAŞBAKAN'DAN TALEP

Erol, görüşmede genel olarak yatırım ve yapılması planlanan projelerden bahsedildiğini vurgulayarak, "Munzur Çayı'nın yöre halkı açısından önemini dile getirerek bu projelerin yapılmaması yönündeki talebinin Başbakan Yıldırım tarafından olumlu karşılandı. Barajların, HES'lerin yapılmamasıyla ilgili sayın Başbakan'ımıza toplumumuzun, insanlarımızın bu konudaki hassasiyetini dile getirdim. Eski Enerji Bakanımız Taner Yıldız Bey de heyetteydi. Kendisi de talimat verdi Taner Bey'e. Bu konuda detaylı bir araştırma yapılmasını, firma ve bakanlıkla görüşülerek, buraya gelip sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek kendisine detaylı bir rapor verilmesini istedi. Çünkü Munzur'da baraj yapılmaması ideolojik bir talep değil, tamamen kutsal ve inanç değerlerimizden kaynaklanan bir nedendir." diye konuştu.

Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan veya ihraç edilen vatandaşlara ilişkin de görüşme yaptıklarını kaydeden Erol, konuşmasın şöyle sürdürdü: "İkinci talebim ise Kanun Hükmünde Kararname ile Tunceli ve Türkiye genelinde 250'ye yakın hemşehrimiz mesleklerinden ihraç edildiler, açığa alındılar. Bunun yanlışlığını vurguladım. Bir kişi eğer terör örgütüyle bağdaştırılıp görevinden alınmışsa bunun yargıya da intikal etmesi gerektiğini söyledim. Herkesin itham altında tutularak uzaklaştırılmasının yanlış olduğunu, ihraç edilen, görevden alınanlarla ilgili sürecin yeniden başlatılması gerektiğini, gerçekten hiçbir örgütle bağı olmayan insanların görevlerine iade edilmesi konusundaki talebimizi kendisine ilettik. Sayın Başbakan'ımız da bu sorunla ilgili geniş bir komisyonun oluşturulacağını, burada incelemeler yapıldıktan sonra göreve dönmelerin olabileceğini aynı zamanda yargı yolunun da açılabileceğini söyledi. Bunun üzerine Tunceli'ye öncelik verilmesi gerektiğini belirttim. Komisyon kurulduğunda ilk önce Tunceli'nin dosyalarından incelemeye başlayacak."

'HAYAT SİYASETTEN İBARET DEĞİL'

Bugün Başbakan'ı karşılayarak Tunceli kültürüne yakışır bir davranışta bulunduklarını ifade eden Erol, "Siyaseten hepimiz farklı şeyler düşünebiliriz, farklı yerlerde görev alabiliriz, ayrı siyasi düşüncelerde olabiliriz ama bizim hoşgörü ve inanç değerlerimizi herkesin görebilmesi için bu tür ziyaretlerde bizler de hazır bulunarak hayatın siyasetten ibaret olmadığını, her bölgenin kendine göre kültürünün geleneklerinin olduğunu göstererek ve Tunceli'nin farkını ortaya koyduğumuza inanıyorum." dedi.