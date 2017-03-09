Cinayetten sonra Kuran üstüne yemin etmişler

Antalya'da sırtına taşla vurulduktan sonra vücuduna elektrik verilip telle boğulan, cesedinin yeri 3 kez değiştirilen mobilyacı 40 yaşındaki Erdoğan Veziroğlu'nu öldüren sanıkların, cinayetten sonra olayı kimseye anlatmamak için Kuran ve bayrak üstüne el basarak yemin ettikleri ortaya çıktı.

Geçen 23 Mart'ta Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yol çalışması yapan belediye ekipleri, kötü koku üzerine baktıkları tarihi höyükte, yarı çıplak erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin, mobilyacı Erdoğan Veziroğlu'na ait olduğu belirlendi. Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veziroğlu'nun Nedime K. adlı kadınla arkadaşlık kurduğunu, ilişki sırasında çekilen video görüntüsüyle Veziroğlu'nun kadına şantaj yaptığını tespit etti. Nedime K.'nin, polis memuru Eşref D.'nin temin ettiği uyku ilacını, piknik bahanesiyle götürdüğü Veziroğlu'nun yemeğine kattığı kaydedildi. Uyutulduktan sonra Konyaaltı İlçesi ormanlık alana götürülen Veziroğlu'nun sırtına Mehmet A. tarafından büyük bir kayayla vurulduğu, Bünyamin E.'nin telli kabloyla maktulü boğduğu, Nedime K.'nin Veziroğlu'nun bacağına elektrikli şok uyguladığı, Sanem Y.'nin ise kablonun çekilmesine yardım ettiği öne sürüldü.

CESEDİN YERİ 3 KEZ DEĞİŞTİRİLDİ

Veziroğlu'nu öldürdükten sonra önce Konyaaltı Bölgesi'nde ormanlık alana bırakan şüphelilerin, yakalanma korkusu yüzünden kiraladıkları otomobile aldıkları cesedi Kemer İlçesi Tekirova Mahallesi'nde ormanlık alana bıraktığı belirlendi. Ertesi gün yine cesedi bulunduğu yerden alan şüphelilerin, bu kez Kepez İlçesi Varsak Mahallesi'ndeki tarihi höyüğün içine attığı ortaya çıktı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden Nedime K. ve Sanem Y. ile Mehmet A., Ömer Ali G. ve Bünyamin E. tutuklandı. Semih T., Emre Saffet Y., polis memuru Eşref D. ile Kürşat K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

CİNAYET PLANINI ANLATTI

5'i tutuklu toplam 9 sanık hakkında Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Tutuklu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşmasında sanıklar birbirini suçladı. Sanıklardan Sanem Y. ifadesinde, Nedime K.'nın uyku ilacıyla Erdoğan Veziroğlu'nun öldürülmesine karar verdiğini belirterek, cinayet planını şöyle anlattı:

CESEDİN ÜZERİNE OTURUN SİGARASINI İÇTİLER

"Nedime K., Erdoğan Veziroğlu ile barışıp benim evime davet etti. Veziroğlu ilaçlı şalgam suyu içirilip uyutulacak, çatıdaki Mehmet A., Ömer Ali G., Bünyamin E., Semih T. ile Emre Saffet Y. öldürecekti. Nedime maktule ilaçlı şalgamı ikram etti. Ancak şalgam bardağı döküldü. Nedime K. bunun üzerine bir başka bardağa şalgam doldurdu. Bir yudum alan Veziroğlu tadını beğenmeyip içmedi. Ardından Nedime K. ile birlikte gittiler. İkinci denememiz ise piknik alanında oldu. Nedime yine ilaçlı şalgam ve karnıyarık ikram etti. Erdoğan Veziroğlu'nun kendinden geçmesinden bir süre sonra Mehmet ile Bünyamin bulunduğumuz yere geldi. Mehmet A. eline aldığı büyük bir taşla Veziroğlu'nun sırtına vurdu. Bünyamin ise elindeki kabloyu Erdoğan Veziroğlu'nun boynuna dolayıp sıktı. Sonra kablonun bir ucunu Mehmet, diğer ucunu Bünyamin tutup 2 dakika kadar sıktı. Nedime de elindeki şok cihazıyla Erdoğan Veziroğlu'nun bacaklarına tutuyordu. Ardından Mehmet ile Bünyamin maktulün sigarasını alıp cesedin üzerine oturup çayla birlikte içtiler."

Cesedin yerinin 3 kez değiştirildiğini söyleyen Sanem Y., "Cinayetten sonra benim evimde olanların mezara kadar sır olarak kalması için bayrak ve Kuran üzerine yemin ettik. Nedime K., maktule ait tabancayı bana verdi. Maktulün tesbihini polis memuru Eşref'e verdim. Nedime ile oğlu Kürşat telefonun şifresini kırıp içindeki bazı dosyaları sildi. Çakmağını hatıra niyetine Nedime aldı. Bu eylemlere tehdit edildiğim için katıldım. Benim suçum yok" dedi.

'BEN YOKKEN ÖLDÜRÜP KUYUYA ATMIŞLAR'

Bünyamin E. ile Mehmet A. ise olay yerine gittiklerinde Veziroğlu'nun zaten ölmüş olduğunu ileri sürdü. Sanem Y.'nin baskısıyla maktulün boğazını sıktıklarını ileri süren Bünyamin E. ile Mehmet A., cinayete bu şekilde ortak edildiklerini, Kuran ve bayrak üstüne yemin ettirilerek bunun sır olarak kalmasının istendiğini iddia etti. Nedime K. ise cinayetle hiçbir ilgisi olmadığını ileri sürdü. Nedime K., "Ben yokken öldürüp kuyuya atmışlar. Öldüğünü haberlerden duydum. Uyku ilacını Erdoğan Veziroğlu'nu öldürmek için değil, uyku problemi çektiğini söyleyen Sanem Y. için almıştım. Ben sanıklara Erdoğan'ın beni rahatsız ettiğini söyledim. Ama hiçbir zaman öldürmeyi aklıma getirmedim" iddiasında bulundu.

'TAŞ ATALIM'I KOKAİN İÇİLECEK SANMIŞ

Cesedi kiralık araçla götürüp kuyuya atmakla suçlanan Ömer Ali G. de iftira atıldığını savundu. Polis memuru Eşref D. de suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz sanıklardan Emre Saffet Y. ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu, belirterek, "Kokainin diğer adı taştır. Bana "taş atmaya gidelim" denince kokain içmeye çağırdıklarını zannettim. Kuyuda ceset olduğunu bilmiyordum. Kocaman bir taşı yuvarlamamı istediler. Ben olayı polislerden öğrendim" dedi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.