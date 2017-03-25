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ÇİN’DE TERMİK SANTRALDE PATLAMA !

Çin’de termik santralde patlama !

Çin’in Guangzhou eyaletinin başkenti olan Guangdong’da yedi numaralı termik santralde patlama meydana geldi.

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Reuters haber ajansının Çin’in Xinhua resmi haber ajansına dayandırdığı bilgiye göre halen yapım aşamasında olan binadaki patlama sonrası ilk belirlemelere göre 9 can kaybı bulunuyor.  

En az 2 kişinin yaralandığı olay yerinde enkaz altında kalanların olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.

Bu tür kazaların Çin’deki sanayi tesislerinde oldukça yaygın olduğu belirtiliyor.

Saldırıyla ilgili hükümet soruşturma başlattı.

Ekonomik büyümenin yedi yıldır durmasının ardından ülkede maden kazalarından fabrika yangınlarına kadar bir çok felaket olayında artış görülüyor.  

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