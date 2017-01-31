Demet Akalın dehşeti anlattı !

İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı biliniyor. Ünlü sanatçı Demet Akalın da o sırada mekandaydı. Ünlü sanatçı yaşadığı korku dolu anları bir radyo programında anlattı:

"Camlar kırılıyor film gibi, on metre ötemde oluyor! Herkes çığlık kıyamet... Allah'tan benim koruma yanımda. Silahını çıkarttı. Ben buna diyorum ki sık. Zannediyorum ki Rena'daki gibi birisi bizi tarıyor herhalde. Camlar herkesin suratına fırladı."