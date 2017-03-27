Demet Akalın hayranlarını üzdü

Demet Akalın, Tekirdağ La Boom Clup 59’da hayranlarıyla buluştu. Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, yoğun temposundan şikayet etti.



Akalın, “İstanbul’dan otomobille geldim ve zor bir seyahatti. Araç tuttu, felaket haldeyim. Bu kadar performansa dayanamıyorum, çok yorucu oluyor” dedi.



Şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Kendi mi 100 yaşında hissediyorum. Moralimin bozuk olduğu bir anda röportaj yaparsak, manşet çıkabilir. Ruhen bittim, çok yorgunum.”



Yeni anne olan arkadaşı gülşen’in çocuk bakımıyla ilgili taktik alıp almadığı sorusunu da cevaplayan Akalın, “Vallahi hiç aramadı, sanki 10 tane çocuğu olmuş gibi. Bakıcısı yok, ‘İşi falan bırakacağım o kadar kafayı yedim’ diyor. Hiç zorlanmıyor, Allah böyle devam ettirsin. Altı ay sonra göreceğim onu” diyerek güldü. Gazetecilerin ikinci çocuk sorusuna “Asla!” diyen şarkıcı, “Okan Bey çok arzu ediyorsa beni boşayıp başkasıyla evlenebilir” şeklinde konuştu.