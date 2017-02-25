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DEPREM BÖLGESİNE MOBİL ÇAMAŞIRHANE KURULDU

Deprem bölgesine mobil çamaşırhane kuruldu

Türk Kızılayı tarafından Ayvacık’ın Yukarıköy, Tuzla ve Gülpınar köylerinde mobil çamaşırhane üniteleri faaliyete geçti.

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Tan, 6 Şubat'ta kaydedilen 5,3 büyüklüğündeki depremde en çok hasarın meydana geldiği köylerde vatandaşların konteyner evlerde yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.

Bölgede vatandaşların normal hayatlarına dönmeye başladığını hatırlatan Tan, bu kapsamda Türk Kızılayı olarak ilçeye bağlı 3 köye 15 çamaşır makinesi ile 15 kurutma makinesi kurduklarını anlattı.

Türk Kızılayının depremin ilk meydana geldiği dakikadan itibaren bölgeye intikal edip, gerekli çalışmaları hayata geçirdiklerini aktaran Tan, şöyle konuştu:

"AFAD ekiplerimizin organizasyonuyla konteynerlerimiz hazırlandı. Biz de bu konteynerlere çamaşırhane ünitesi kurduk. Ayvacık’ın Yukarıköy, Tuzla ve Gülpınar köylerinde bu ünitelerimiz faaliyete geçti. Depremzede vatandaşlarımıza bu konuda da yardımcı olamaya çalışıyoruz." dedi.

Çamaşırhane ünitelerinin bulunduğu köylere ayrıca deterjan da temin ettiklerini kaydeden Tan, "Bölgemize 600 kilo deterjan da temin edildi. Bu ünitelerde depremzede vatandaşlar sırayla çamaşırlarını yıkayabiliyor. Sabah 8 ile akşam 5 saatleri arasında bu üniteler faaliyet gösteriyor. Ayrıca bu ünitelerde bulunan ekibimiz de vatandaşlara çamaşırlarını yıkama konusunda yardımcı oluyor." diye konuştu.

Depremde en çok hasarı alan Yukarıköy'de yaşayan vatandaşlar, Türk Kızılayı yetkililerine teşekkür etti.

AA
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