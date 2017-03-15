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DİŞ AĞRISI İÇİN AĞRI KESİCİ İÇTİ, GERÇEĞİ HASTANEDE ÖĞRENDİ

Diş ağrısı için ağrı kesici içti, gerçeği hastanede öğrendi

Yalova'da diş ağrısı için ağrı kesici içen 32 yaşındaki Tolga Pesenli, mide bulantıları başladığı için gittiği hastanede böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi.

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Yalova'da 32 yaşındaki Tolga Pesenli, geçen yıl diş ağrısı nedeniyle çok sayıda ağrı kesici içince mide bulantıları başladı. Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne tedaviye gelen Tolga Pesenli, aşırı dozda ağrı kesici içtiği için böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi. Tolga Pesenli, 2 ay diyalize girdikten sonra Bursa'da özel hastanede babası 52 yaşındaki Yılmaz Pesenli'nin bağışladığı bir böbreğin nakliyle sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bülent Oktay, fazla alınan ağrı kesicilerin yanı sıra, şeker ve tuzun aşırı kullanılmasının da böbreklerin iflas etmesi için yeterli olacağını söyledi.

Yalova İl Özel İdaresi'nde sözleşmeli personel olarak çalışan Tolga Pesenli, geçen yıl diş ağrısı nedeniyle kendisine önerilen bir çok ağrı kesici ilacı, doktor kontrolü olmadan içti. Korktuğu için diş hekimine gitmeyen Pesenli, bir süre sonra mide bulantısı şikayetiyle Yalova'daki Devlet Hastanesine başvurdu. Ancak bulantıları durmayan Pesenli, Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne gelerek burada tedavi olmak istedi. Yapılan muayene sonucunda Pesenli'nin diş ağrısı nedeniyle aldığı aşırı dozdaki ağrı kesicilerin verdiği zarar nedeniyle böbreklerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Duyduklarına inanamayan Pesenli hemen diyalize bağlandı.

BABA FEDAKARLIK YAPTI

Yaklaşık 2 ay boyunca haftanın belirli günleri diyalize bağlanan Tolga Pesenli'yi, Acıbadem Bursa Hastanesi Böbrek Nakli Bölüm Başkanı ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay muayene etti. Prof. Dr. Oktay, yapılan tahliller sonucu böbrek nakli yapılması gereken gence, babası Yılmaz Pesenli'nin böbreğinin birini verebileceğini söyledi. Teklifi kabul eden Yılmaz Besenli böbreğinin birini oğluna vermek için ameliyata alındı. Pesenli, sağlığına kavuşmanın sevincini, nakli yapan Prof. Dr. Oktay ve babasıyla paylaştı.

Diyalize girmenin kendisi için sıkıntılı olduğunu aktaran Tolga Pesenli, "Suya hasret kalıyorsunuz. Sağlığınızdan oluyorsunuz. Böbrek nakli benim için yeniden hayata dönüş oldu" dedi. Yalova'da hurdacılık yapan Yılmaz Pesenli ise, "Böbreğimi oğluma vermeyeceğim de kime vereceğim" diyerek yaptığı fedakarlığı dile getirdi.

DHA
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