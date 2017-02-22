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"DİSKALİFİYE EDİLMELİYDİ"

"Diskalifiye edilmeliydi"

"Survivor 2017"de gönüllüler adına mücadele eden Ogeday Girişken için ilginç bir eleştiri geldi.

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'Survivor 2017'de gönüllüler adına mücadele eden Ogeday Girişken'in, geçtiğimiz gün yayınlanan sembol oyunu sırasında, rakip takımdan Adem Kılıççı'ya yaptığı hareket dikkati çekti.

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu'nun, "Ogeday, Survivor'da Adem'i nasıl Kandırdı?" başlıklı yazısı şöyle:
"Pazatesi akşamı TV8’de seyrettiğim 'Survivor'da, 'Gönüllüler' ekibinden Ogeday, 'Ünlüler' takımından Adem Kılıççı’ya centilmenliğe sığmayacak bir hareket yaptı. 

Dominik’te tanıdığım Ogeday bende, efendi, saygılı ve profesyonel bir sporcu izlenimi bırakmıştı. 

'Survivor' öyle bir Yarışma ki zamanla birçok insanın içindeki canavarı da çıkartıyor dışarıya.

Saniyenin bile önemli olduğu 'sembol oyunu'nda Ogeday’ın rakip takımından Adem, puzzle oyununu bitirdi, parkuru geçip önde giden Volkan’a yetişmek üzereydi. 

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Ogeday, 'Puzzle oturmadı... Oturmadı' diye bağırınca Adem, bir an için durakladı ve geri baktı. Puzzle’da bir sorun görmeyince yarışa devam etti, ama o sırada Volkan atışları tamamlayıp, sayıyı kazandı. 

Ünlüler, 'Sen niye karışıyorsun bizim puzzle’a' dediğinde Ogeday, 'Ben oturmadı diye gördüm' dedi ama bu doğru değildi.  

Çünkü, Adem’e bağırıp duraklatırken kıs kıs gülmekle yetinmeyip yanındaki Erdi’ye dokundu ve 'Nasıl da kandırdım onu?' dercesine kaş göz işareti yaptı. 

Sunucu Alp Kırşan görmediği için bunu atlamış olabilir ama rejinin bunu es geçmemesi, Ogeday’ı uyarması ya da o oyundan diskalifiye etmesi gerekirdi."

Milliyet
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