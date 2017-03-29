Dizide Muhsin Yazıcıoğlu sürprizi

Sevda Kuşun Kanadında dizisi son kez izleyici karşısına çıktı. TRT'nin büyük reyting ümitleriyle başlayan ancak beklenilen ivmeyi yakalayamayan dizisi, son gününde izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı.

GENÇLİĞİ CANLANDIRILDI

Final bölümünde Ömer'i hapishane çıkışında karşılamaya gelenler arasında sürpriz bir isim de vardı. Ülkü Ocakları Merkez Teşkilatı'ndan Muhsin Yazıcıoğlu...

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

2009 yılında hayata gözlerini yuman BBP Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun gençlik yılları, final yapan dizide bu sahneyle canladırıldı. Yazıcıoğlu sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.