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DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Dövülerek öldürülen kişinin cesedi bulundu

Aydın'da dövülerek öldürülmüş 25-30 yaşlarında çıplak bir ceset bulundu.

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Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, 25-30 yaşlarında erkeğe ait çıplak ceset bulundu.

Bugün saat 11.00 sıralarında Mastavra Yolu Mevkisi'nde zeytinlik alanda bir kişinin çıplak olarak hareketsiz yerde yattığını gören çevredekiler, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çıplak cesetteki çürüklerden henüz kimliği bilinmeyen 25- 30 yaşlarındaki kişinin dövülerek öldürüldüğünü belirledi. Polis çevrede yaptığı aramada öldürülen kişiye ait olduğu sanılan yanmış giysi parçaları ile sadece baba adı ve doğum yeri hanesi okunabilen yanmış çipli bir nüfus cüzdanı buldu.

Ceset morga kaldırılırken polis öldürülen kişinin kimliğinin saptanması ve faillerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Dövülerek öldürülen kişinin cesedi bulundu

DHA
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