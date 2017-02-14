''Drone''lar insan taşımaya başlıyor

Dubai’nin Karayolları ve Ulaştırma Ajansı’dan yapılan bildiriye göre, Çin yapımı EHang 184 yolcu drone’u Temmuz 2017’den itibaren Dubai’de düzenli hizmet vermeye başlayacak. EHang 184 ilk kez CES 2016 fuarında görücüye çıkmış ve büyük ilgi toplamıştı.

Sözkonusu drone halen Dubai’nin dev gökdeleni Burj Al-Arab’ın çevresinde test uçuşu yapıyor ve yolcuları binanın çatısına taşıyor.



TechInside'ın haberine göre testlerden alınan sonuçlar ise olumlu görünüyor ve Dubai yönetimi şimdi aynı drone’u şehir trafiği içinden daha aktif şekilde kullanmayı planlıyor.