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DÜNYANIN GÖZÜ ORADA ! 5 KÖY GERİ ALINDI

Dünyanın gözü orada ! 5 köy geri alındı

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında DEAŞ'a başlatılan operasyonda 5 köy daha geri alındı.

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Irak'ın Musul kentinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması için başlatılan operasyonda, beş köyde daha kontrolün sağlandığı bildirildi. Musul'un doğu yakasını geçen ay geri alan Irak ordusu, kentin batısında da kontrolü sağlamak için dün büyük bir operasyon başlatmıştı.

"Geliyoruz Ninova" adının kullanıldığı Musul operasyonu komutanlarından Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı 9. Zırhlı Tümen birliklerinin, kentin batı yakasının batı kısmında yer alan Hüseyniye, İbrahimiye, Şeyh Yunus ve Harakiyyat köylerinde kontrolü sağladığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ'a büyük kayıp verdirildiğini ifade eden Yarullah, söz konusu köylerin kurtarılmasının ardından binalara Irak bayraklarının çekildiğini söyledi.

TOPLAM 12 KÖY ELE GERİ ALINDI
Yarullah, orduya ait savaş uçakları destekli 9.Zırhlı Tümen birlikleri ile Haşdi Şabi bünyesindeki Abbas Tümeni'nin, batı yakadaki stratejik Tel Keysum bölgesini kurtararak, Atşane Dağları eteklerine ulaştığını belirtti. Son kurtarılan bölgeler ile kentin batı yakasında kurtarılan köylerin sayısı 12'ye ulaşmış oldu.

Irak ordusu sözcüsü Yahya Resul, dün akşam saatlerinde Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın mevkilerine, yöntemlerine ve hareketlerine ilişkin kesin istihbarat sahibi olduklarını belirtti. Resul, ellerindeki istihbarata dayanarak, Musul’un batısında Irak ordusunu 1800 DEAŞ militanı ve 200 intihar bombacısının beklediğini ifade etti.

Öte yandan, Irak güçleri, dün akşam saatlerinde, Musul’un batı yakasına elektrik sağlayan ana santrali ele geçirdi.

AA
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