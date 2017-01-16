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EDİRNE'DE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

Edirne'de maden ocağında göçük: 1 ölü

Keşan'ın Küçükdoğanca Köyü'nde bulunan maden ocağında meydana gelen göçük can aldı.

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca Köyü'nde bulunan maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 2 arkadaşıyla birlikte 16.00-24.00 vardiyası için yaklaşık 900 metre yerin altına inen Niyazi Akçay (46), burada çalışmaya başladı. Bir süre sonra çalıştıkları bölgedeki tavanın çökmesi sonucu göçük meydana geldi. İki arkadaşı olayı yara almadan kurtarırken, Niyazi Akçay ise göçük altında kaldı. İşçilerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından göçük altından çıkarılan Niyazı Akçay, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edilirken, herhangi bir yaşam belirtisine rastlanamadı. Hayatını kaybeden Niyazi Akçay'ın cesedi, olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na daha sonra da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zonguldak Karadeniz Ereğli Nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Akçay'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'de maden ocağında göçük: 1 ölü

İHA
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