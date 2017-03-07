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EDİRNE'DE RÜTBELİ ASKERLERE OPERASYON: 18 GÖZALTI

Edirne'de rütbeli askerlere operasyon: 18 gözaltı

Aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 18 asker FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı

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Edirne’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 18 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 18 kişiyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

AA
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