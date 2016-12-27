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EL BAB ŞEHİTLERİNİN DNA SONUÇLARI AÇIKLANDI

El Bab şehitlerinin DNA sonuçları açıklandı

El Bab operasyonunda DEAŞ saldırısında şehit düşen 2 bordo berelinin kimlikleri tespit edildi.

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Fırat Kalkanı Harekatında Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ militanları tarafından yapılan saldırıda şehit olan 2 bordo berelinin cenazeleri ailelerinden alınan DNA örnekleriyle öğrenildi.

21 Aralık 2016 Tarihinde Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ militanları tarafından yapılan saldırıda 16 askerden 14'ünün cenazeleri memleketlerinde toprağa verilirken, cenazeleri teşhis edilemeyen Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görevli astsubay kıdemli çavuşlar Furkan Yavaş (30) ve Okan Altıparmak'ın (24) cenazeleri, ailelerinden alınan DNA örnekleriyle teşhis edildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubay kıdemli çavuşlar Furkan Yavaş (30) ve Okan Altıparmak'ın (24) kimliklerinin belirlenmesi için ailelerinden DNA örnekleri alındı. Şehit Furkan Yavaş'ın kimliğinin belirlenmesi için İzmir'in Gaziemir İlçesinde yaşayan emekli polis babası Süleyman Sırrı Yavaş'tan, şehit Okan Altıparmak'ın kimliğinin belirlenmesi için ise İstanbul Üsküdar'da yaşayan babası Yaşar Altıparmak'tan kan örnekleri alındı. Yapılan DNA testi sonucunda kimlikleri belirlenen şehitlerin cenazeleri Gaziantep'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

İHA
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