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EL BAB'A SEVKİYAT SÜRÜYOR !

El Bab'a sevkiyat sürüyor !

Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'tan temizlenen El Bab bölgesine, askeri araç ve iş makinesi sevkiyatı yapıldı.

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Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerince terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab ilçesine, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri araç ve iş makinesi sevkiyatı yapıldı.

Suriye'nin El Bab kentine öğleden sonra Kilis'in Elbeyli İlçesi'nden askeri araçlar ile iş makineleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri arasında Elbeyli'den geçen tanklar, Çobanbey bölgesinden Suriye tarafına giriş yaptı. Askeri araç ve iş makinelerinin geçişi sırasında Elbeyli ilçe merkezi ve sınır hattında güvenlik önlemli alındı.

El Bab'a sevkiyat sürüyor !

DHA
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