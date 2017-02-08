El Bab'da şehit sayısı 5'e yükseldi

El Bab'ın kontrolünü tamamen sağlamak amacıyla önceki gece icrasına başlanan operasyonlarda stratejik önemi bulunan tepeler ele geçirildi, 58 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. TSK'dan yapılan açıklamaya göre dün sabah DEAŞ'lı teröristlerle yaşanan çatışmalarda 2 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı. Yaralı askerlerin çoğununu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğleden sonra el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker daha şehit oldu ve gün içindeki şehit sayısı 4'e yükseldi. Gece saatlerinde gelen yeni bir habere göre, El Bab'da çıkan çatışmalarda bir asker daha şehit oldu ve gün içinde şehit olan asker sayısı 5’e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, şiddetli çatışmaların sürdüğü El Bab'la ilgili bugün peş peşe açıklamalar yaptı. Açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖĞLEDEN SONRA 2 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

TSK'dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada 2 askerin daha şehit olduğu duyuruldu. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 8 Şubat 2017 öğleden sonra DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

TSK VURMAYA DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu sabah da El Bab'taki çatışmalarla ilgili bilgi vermişti. Fırat Kalkanı Harekatının 169. gününde (dün) topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 58 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

58 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

TSK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 58 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda bugüne kadar bin 910 kilometrekare alan ile 229 meskun mahallin kontrol altına alındığı belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 189 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığı ifade edildi.

DÜN GECE STRATEJİK TEPELER ALINDI



Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 58 bina, bir karargah binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve bir silahlı aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan, koalisyon güçleri tarafından Bab bölgesinde icra edilen 7 hava harekatı sonucunda barınma maksatlı kullanılan 10 bina, bir tünel girişi, bir savunma mevzii ve bir zırhlı aracın imha edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, daha önce kuşatılmış olan El Bab’ın kontrolü maksadıyla, dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepelerin Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirildiği bilgisi verildi.

IŞİD İÇİN HAYATİ ÖNEMDE

Suriye'deki rejim güçlerinin güneyden ilerlemesi ve Rakka yolunu ele geçirmesiyle, El Bab hafta başında tamamen kuşatılmış oldu. Halihazırda El Bab'ın kuzey, batı ve doğusunda Türk ordusu, güneyde ise Suriye güçleri bulunuyor. Al Jazeera, Suriye ordusunun El Bab'a 7 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktarıyor.

Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab, IŞİD için hayati önemde. Suriye'de fiili başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatılan terör örgütü, El Bab'ı bomba yüklü araçlar ve sokak savaşlarıyla savunuyor.

ON BİNLERCE SİVİL REHİN

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Cerablus'a giren birlikler kısa sürede Azez-Cerablus hattını IŞİD'den temizledi. Güneye doğru genişleyen harekatta düğüm El Bab'da çözülecek.

El Bab'da savaştan önce 64 bin kişi yaşıyordu, şu anda da IŞİD'in on binlerce sivili canlı kalkan olarak rehin tutuyor. Terör örgütü, karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurmuş durumda.

ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Suriye’nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda bir asker daha şehit oldu.

Akşam saatlerinde çıkan çatışmada şehit olan asker ile birlikte gün içerisinde şehit olan asker sayısı 5’e yükseldi.

Helikopterle Gaziantep’e getirilen şehit askerin naaşı otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

TSK: EYP PATLADI

Suriye’nin El Bab bölgesinde DEAŞ’lı teröristlerle çatışma sırasında 2 askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 öğleden sonra DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız daha el yapımı patlayıcı patlaması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

BAŞBAKAN’IN BULUNDUĞU FOTOĞRAFTAKİ İKİNCİ ASKER DE ŞEHİT OLDU

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab bölgesinde şehit olan uzman çavuş Mahmut Uslu’nun, yılbaşı gecesi Gaziantep’in Oğuzeli İlçesi’ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yemek yiyip sohbet ettiği ortaya çıktı.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 169 gündür devam ettiği Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’da DEAŞ’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 4 askerden Ankaralı uzman çavuş Mahmut Uslu (sağda), Başbakan Binali Yıldırım’ın, yılbaşı gecesi ziyaret ettiği Gaziantep’in Oğuzeli İlçesi’ndeki İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki askerler arasında bulunuyordu.

AYNI FOTOĞRAFTAKİ ARKADAŞI DA ŞEHİT OLMUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım’ın aynı masada oturup sohbet ettikleri askerlerden hemşehrisi Uzman Çavuş Selim Topal da, 20 Ocak’ta DEAŞ’lı teröristlerin saldırısında 4 arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu.