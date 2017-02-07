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EL NUSRA ÜYESİNİN EVİNDEN FETÖ KİTABI ÇIKTI

El Nusra üyesinin evinden FETÖ kitabı çıktı

Eskişehir'de El Nusra üyesinin evinden FETÖ kitabı çıktı.

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Eskişehir'de eski adı El Nusra, yeni adı Fetih El Şam olan terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise yasaklanan yayınların yanı sıra Fetullah Gülen kitabı çıktı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı olarak şehir merkezinde terör örgütü Fetih El Şam üyesi olduğu öğrenilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu sırada şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayına ait kitaplar ele geçirildi. Diğer yandan bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitabın da bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüphelilerden biri adliye binasına girdiği sırada, "Utanacak bir suçumuz yok sadece Allah'a kulluk yapıyoruz" dedi.

İHA
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