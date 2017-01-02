Elektrikte bu hatayı yapmayın

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, aylık 82 liranın altında elektrik harcamanınn serbest müşteri olunmasını sağlarken, aynı zamanda bu tüketici kesiminin imzalayacakları sözleşmelerde yanılmamaları ikazında bulundu.

Kurumun web sayfasında bu konuda detaylı bilgilendirmenin bulunduğuna işaret eden Yılmaz, “Serbest tüketici grubundaki vatandaşlarımız imzalayacakları sözleşmelere çok dikkat etmeli, haklarını ve yükümlülüklerini çok iyi bilmeli. Sözleşme imzalayacağı şirketin bizde kayıtlı tedarikçi listesinde bulunup bulunmadığını mutlaka kontrol etmeli” uyarısını dile getirdi. 2001 yılından itibaren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ilk defa hayata geçirilen 'serbest tüketici' uygulamasında aylık elektrik harcama tutarı düştükçe tüketici sayısında da ciddi artış oluşmaya başladı. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Kararı ile 2017 yılı için serbest müşteri sınırı yıllık tüketimi 2400 kWh ve üzeri olarak belirlendi. Aylık yaklaşık 82 lira ve üzerinde fatura ödeyen tüketiciler serbest müşteri olma hakkını kazanıyor. Bu durumdaki tüketiciler elektrik enerjisi ihtiyaçlarını temin amacıyla tedarikçilerini seçebilme hakkına kavuştu.

TEDARİKÇİYE DİKKAT

“Tedarikçi şirketin serbest tüketiciyi muhtemel riskler ve ticari seçenekler konusunda bilgilendirmek zorunda” olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Vatandaşlarımız küçük indirimler için büyük taahhütler altına kesinlikle girmemeli. Tedarikçiyi çok dikkatli seçmeli ve kendi tüketim alışkanlıklarına uygun sözleşmelerin altına imza koymalı” uyarısını dile getirdi. EPDK, serbest müşteri konumuna yükselen kesimlerin imzalayacakları sözleşmelerde dikkat etmesi gereken konularda şu uyarılarda bulundu: Serbest müşteri hakkını kullanmaya başladığınızda mevcut sayacınız mekanik ise elektronik ile değiştirilecek. Yeni sayaca ilişkin maliyeti dağıtım şirketi karşılar, müşteriden bedel talep edemeyecek.



SON SINIRIN ALTINDA HARCAMAYA DİKKAT

Önceki yıl tüketimi belirlenen sınırı aşan müşteriler yeni yılda serbest müşteri hakkını kullanabilecek. Fakat serbest müşteri iken herhangi bir yılda son belirlenen sınırın altında elektrik kullanırsa, serbest müşteri hakkını, takip eden yılda kaybedecek. Takip eden yılın şubat ayından itibaren düzenlenen tarifeden elektrik harcamaya başlayacak. Serbest müşteri hakkını kullanan müşteri, harcamayla ilgili iki belge alacak. Birincisi harcama miktarını içeren okuma bildirimi, bu ya dağıtım şirketince bırakılacak veya müşterinin talebi halinde elektronik ortamda gönderilecek. İkinci belge fatura. Müşteriye elektrik satan tedarik şirketince gönderilecek. Müşteriler faturadaki harcama ile okuma belgesindeki miktarı karşılaştırabilecek. Uyumsuzluk varsa elektrik aldıkları tedarik şirketine başvurabilecek.



Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahip olacak.



14 gün içinde cayma hakkı

Ayrıca, mesken tüketicisi olan serbest müşteriler hakkını kullanırken “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” kapsamındaki haklara da sahip olacaklar. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde tedarikçi tarafından sözleşme şartllarında değişiklik yapılması halinde müşteri sözleşmeyi feshedebilecek. Müşteri, taahhütlü anlaşma imzalamış ise sözleşme yürürlüğe girdikten sonra 14 gün içerisinde cayma hakkına sahip olacak.



Uzatma şartı olmayacak

Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamayacak, ancak abone sözleşmesinin yapılmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar müşterinin talebi veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilecek.



Depozito ücreti belirleyici

Müşteriden güvence, depozito veya teminat adı altında bir ücret alınması söz konusu olması halinde, bu ücretin tutarı ve aboneliğin sona ermesi durumunda müşteriye ne kadar süre içerisinde ve ne şekilde iade edileceğine ilişkin bilgi de sözleşmede yer alması gerekecek.



Bilgiler faturadan takip edilecek

Elektrik alım satım sözleşmesinde süre taahhüdü varsa, taahhütle ilgili güncel bilgilerin tedarik şirketinin keseceği faturada yer alması zorunlu olduğu için bu bilgilerin faturadan takip edilmesi gerekecek.