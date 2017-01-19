Emekli subaylar o çağrıdan sonra telefona sarıldı

Milli Savunma Bakanlığında (MSB) personel ve askeri öğrenci alımında görev almak isteyen çok sayıda emekli subay ve astsubay bakanlığı telefon yağmuruna tuttu. Öğretmen olarak görev almak isteyenler başvurularını Personel Genel Müdürlüğü’ne şahsen yapacak. Alınacak isimleri Milli Savunma Bakanı Fikri Işık başkanlığındaki bir komisyon verecek. Eğitici kadrolara alınacak emekli subaylar, 30 bine yakın öğrenci, subay, astsubay ve sözleşmeli eri hem seçecek hem de eğitecekler. Alım komisyonlarında görev yapacak olan emekli öğreticiler, yılların deneyimiyle adayların askerlik mesleğine uygun olup olmadıklarını söyleyecekler.

MSB, FETÖ soruşturmaları sonrasında oluşan rütbeli asker açığını kapatmak için emekliye ayrılan subay ve astsubayları devreye alıyor. 31 Aralık 2020’ye kadar Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde 'eğitici' kadrolarda görevlendirilecek emekli subaylara emekli aylıklarının yanısıra aylık 3 bin 170 lira, astsubaylara da 2 bin 747 lira ek ücret ödenecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI, TELEFONLAR KİLİTLENDİ

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre eğitici kadrolarda görev almak için başvurular Personel Genel Müdürlüğüne şahsen yapılacak. Astsubaydan albaya kadar çok sayıda emeklinin eğitici kadrolarda yer almak için bakanlık telefonlarını adeta kilitlediğini ifade eden yetkililer, “Emekli paşa da var astsubay da” dediler. Seçim yapmakta zorlanılacağına dikkat çeken yetkililer, acil olarak ilk etapta yaklaşık 100 kişinin alınacağını bu sayının 200’e kadar çıkabileceğini söylediler.

BAKAN KARAR VERECEK

Yapılacak güvenlik soruşturmasından sonra kimlerin eğitici kadrolara alınacağına, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Müsteşar Ali Fidan ile ikisi sivil, ikisi asker dört müsteşar yardımcısı karar verecek.

30 BİN KİŞİYİ SEÇECEKLER

15 Temmuz sonrasında 16 bin askeri öğrencinin ilişiği kesilmiş, 6 bin 500 personel de ihraç edilmişti. Buna karşın bakanlık, yaklaşık 30 bin askeri öğrenci, subay, astsubay ve sözleşmeli erin alımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Emekli askerler 30 bin kişinin alımına karar veren heyetlerde görevlendirilerek, yılların deneyimiyle bu kişilerin askerliğe uygun olup olmadığını söyleyecek. Kılavuzların hazırlanmasından adayların ön incelemesine, fiziki yeteneklerinin tespitinden mülakata kadar askeri öğrenci ve personel alımı sürecinin tüm aşamalarında görevlendirilebilecek. Alımların ardından da yeni kadroların eğitim sürecinde görev yapacaklar.

GÖREV YERİ ANKARA VE İSTANBUL

Emekli Subay ve Astsubayların Milli Savunma Bakanlığında Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik 14 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Yönetmelik, OHAL kapsamında 22 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 678 sayılı KHK’nin uygulanmasını düzenliyor. 31 Aralık 2020’ye kadar emekli subay ve astsubayların kamuda görevlendirilmesine karşın emekli maaşlarının kesilmeyeceğini de düzenleyen yönetmelik çerçevesinde emekli maaşlarının yanısıra subaylara 3 bin 170 lira; astsubaylara da 2 bin 747 lira ek ücret ödenecek. Bu kişiler ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul’da görevlendirilecek. İl dışı görevler için ayrıca harcırah ödenecek.

SİCİLİ TEMİZ OLACAK

Kamuya yeniden alınacak emekli subay ve astsubaylarda, cezaları ertelenmiş, yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından birisinden mahkum olmamak gibi nitelikler aranacak.

Ayrıca kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmama şartları da aranacak.