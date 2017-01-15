ESED YİNE SİVİLLERİ VURDU: 12 ÖLÜ, 20 YARALI

Esed yine sivilleri vurdu: 12 ölü, 20 yaralı

Suriye'de rejim güçlerinin Şam'ın Barada Vadisi bölgesinde bulunan Deyr Kanun köyüne açtığı tank ateşinde 12 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Suriye'de rejim güçlerinin başkent Şam'ın kuzeybatısında yer alan Barada Vadisi bölgesinde bulunan Deyr Kanun köyüne açtığı tank ateşinde 12 sivilin öldüğü, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyelerinden Yusuf el-Bustani, AA muhabirine, Barada Vadisi bölgesinde konuşlu rejim güçlerine ait tanklardan, Deyr Kanun köyündeki bir düğün salonu çevresinde toplanan sivillere ateş açıldığını söyledi.

Saldırıda 12 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin de yaralandığını aktaran Bustani, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

"Esed güçleri yabancı teröristlere söz geçiremiyor"

Hizbullah destekli Beşşar Esed güçlerinin bölgeyi her gün ağır silahlarla vurduğunu belirten Bustani şunları söyledi:

''Rejim ve Hizbullah güçleri 30 Aralıkta ülkede yürürlüğe giren ateşkesi Barada Vadisi bölgesinde her gün ihlal ediyorlar. Esed güçleri, sahadaki rejim destekli yabancı teröristlere söz geçiremiyor. Yabancı teröristler her gün farklı bölgelerde ateşkesi ihlal ediyorlar. Bugün de Barada Vadisi'ndeki Deyr Kanun köyünde çatışmalardan kaçan sivillerin barındığı düğün salonu tanklarla vuruldu.''

AA
185
CHP'li vekillerden gece yarısı eylemiCHP'li vekillerden gece yarısı eylemi
Dövizdeki artışın sebebi ne ?Dövizdeki artışın sebebi ne ?
Tatlıses'in müstakbel eşi intikamını fena aldıTatlıses'in müstakbel eşi intikamını fena aldı
Taksicilere sahte para operasyonuTaksicilere sahte para operasyonu
Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildiAnayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi
Başbakan Yıldırım'dan Kıbrıs açıklamasıBaşbakan Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Ortaköy saldırısı zanlılarının sözde 'emir' bağlantısıOrtaköy saldırısı zanlılarının sözde 'emir' bağlantısı
Ankaralı iş adamına ofisinde infazAnkaralı iş adamına ofisinde infaz
İstanbul Boğazı'nda ilginç görüntüİstanbul Boğazı'nda ilginç görüntü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS