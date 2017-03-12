Eski eşini ve kucağındaki çocuğunu sokak ortasında öldürdü

Gaziantep'te askerden kısa süre önce gelen İrfan Ç., 5 yıl önce boşandığı 23 yaşındaki Elif Yürek'i evinin önünde kucağında 3 yaşındaki kızı Mina varken, tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Olayda küçük Mina ile annesi Elif Yürek öldü, bu sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki Burak Demir yaralandı.

Askerden kısa süre önce geldiği belirtilen İrfan Ç., 5 yıl önce kendisinden boşanıp yeniden evlenen Elif Yürek ile evinin önünde karşılaştı. Ç., tabancasını çıkarıp kucağında kızı Mina bulunan Elif Yürek'e peş peşe ateş açtı. Olayda Elif Yürek ve kızı Mina ile bu sırada sokakta bulunan Burak Demir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan küçük Mina ile annesi Elif Yürek doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde, Elif Yürek'in terlikleri ile yaşamını yitiren küçük Mina'nın emziği kaldı.

Polis, kaçan İrfan Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.