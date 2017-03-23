Eski Rus milletvekili suikast sonucu öldü

Polis, henüz kimliği belirlenmeyen silahlı bir kişinin, Kiev’de lüks bir otelin girişinde Eski Rus Milletvekili Denis Voronenkov'u vurduğunu açıkladı. Voronenkov, geçen yıl Rus güvenlik kurumları tarafından zulüm gördüğü şikayetiyle vatandaşlıktan ayrılmıştı. Ardından şarkıcı eşi Maria Maksakova ile birlikte Ukrayna'ya taşındı ve Ukrayna vatandaşlığına geçmişti.