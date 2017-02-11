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FACEBOOK ŞİFRESİNDE 'HATA PAYI' GÜZELLİĞİ

Facebook şifresinde 'hata payı' güzelliği

Sosyal medya devi Facebook, şifresini her daim karıştıran kullanıcılar için 'hata payı' özelliğini geliştirdi.

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Dünyanın en büyük sosyal ağ platformu Facebook, kullanıcıları büyük bir sıkıntıdan kurtaracak yenilik geliştirdi. Özellikle uzun şifre kullananlar, genellikle bir karakter yanlış yazdığı için Facebook'a ilk seferinde giriş yapamaz. Bu nedenle ikinci hatta üçüncü kez şifresini girmesi gerekir ve yanlış yazdığı her seferinde kendi kendine siniri katlanarak artar.

İşte Facebook kullanıcıların canı daha fazla sıkılmasın diye şifrelere tek karakterlik 'hata payı' getirdi. Yani şifrenizi yazdıktan sonra fazladan bir harf veya rakam girerseniz, Facebook bunu kabul ediyor.

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