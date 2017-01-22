SON DAKİKAEMNİYET BİNASINA SALDIRAN TERÖRİST YAKALANDI

FETÖ'DEN KIZ ÖĞRENCİYE TEKLİF

FETÖ'den kız öğrenciye teklif

Gaziantep'teki FETÖ soruşturmasında ifade veren gizli tanık şoke eden itiraflarda bulundu.

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Gaziantep'te Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) akademisyen grubuna yönelik  yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren "Neşe" kod adlı gizli tanık, örgüt  hakkında bildiklerini anlatarak, "Beni de zeki öğrenciler içerisinde  değerlendirirlerdi. Bana 'sen kapanma, güzelsin, senin iletişim yeteneğin güçlü,  ikna kabiliyetin yüksek, bu nedenle senin söylediklerin karşılık bulur, tebliğ  vazifesini yerine getirmiş olursun' diyorlardı." şeklinde ifade verdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca akademisyenlere yönelik  soruşturma kapsamında aralarında profesörlerin de bulunduğu 18'i tutuklu 88 sanık  hakkında hazırlanan ve 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede yer  alan gizli tanık "Neşe"nin ifadelerinde, örgütün kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

Üniversite sınavlarına hazırlanırken 1990'lı yıllarda örgütün  dershanesine gittiğini ve kızlar yurdundan kaldığını belirten gizli tanık "Neşe",  dönem dönem askerlerin yurtta arama yaptığını ancak askerler gelmeden önce  yöneticilere haber geldiğini ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap, gazete  ya da dergi gibi örgütün yayınlarının çuvallara doldurulup yemekhane bölümünde  çalışan kişiye teslim edildiğini ve oradan dışarıya çıkarıldığını, askerler  gittikten sonra da geri getirildiğini aktardı.

"Neşe", arama sırasında "belletmen" denilen, her 10 öğrenciden sorumlu  olan üniversite öğrencilerinin yurtta kaldığını ancak kalmalarının yasak olduğu  için askerler gelmeden önce bu "belletmenler"in de dışarı çıktığını ayrıca resmi  olmayan fakat fiili yöneticisi olan iki kişinin de aramadan önce yurttan  ayrıldıklarını kaydetti.

Amaç, FETÖ elebaşı Gülen'e mutlak sadakat

Örgütün yurtta nitelikli öğrencileri yakından takip ettiklerini  aktaran gizli tanık "Neşe", "Beni de zeki öğrenciler içerisinde  değerlendirirlerdi. Bana 'sen kapanma, güzelsin, senin iletişim yeteneğin güçlü,  ikna kabiliyetin yüksek, bu nedenle senin söylediklerin karşılık bulur, tebliğ  vazifesini yerine getirmiş olursun' diyorlardı." ifadesini kullandı.

Bir eve götürüldüğünü, burada Ayşe isimli "belletmen"in kendilerine  örgüt elebaşı Gülen'in üstün yetenekli kişi olduğunu, Allah'la ve Hz. Muhammed'le  konuşabilen kişi olduğunu, altın nesil yetiştirdiğini anlattıklarını ifade eden  "Neşe", bu anlatılanlarla örgüt elebaşı Gülen'e mutlak bir bağlılık, sadakat ve  sorgulamadan verilen emre uyulmasının amaçlandığını kaydetti.

Üniversite yıllarında da örgütle bağının kopmadığını ifade eden gizli  tanık, işe başladığı şirket tarafından Gaziantep'te görevlendirildiğini, burada  gittiği bir eczanede örgütten biriyle tanıştığını ve kendisini "sohbet hocası"  olarak tanıtan bir kadının aradığını ve böylece sohbetlere katıldığını anlattı.  Gizli tanık, bu kadının diş hekimi eşinin ise örgütün doktor grubundan sorumlu  olduğunu öğrendiğini, sanıklardan bazılarını da bu yolla tanıdığını belirtti.

AA
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