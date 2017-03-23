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FİGEN YÜKSEKDAĞ’A 10 YIL HAPİS İSTEMİ

Figen Yüksekdağ’a 10 yıl hapis istemi

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ için mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı 10 yıl hapis cezası istedi.

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‘Terör örgütü propagandası yapma’ ve ‘Milleti ve TBMM’yi aşağılama’ suçlamasıyla yargılandığı Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Figen Yüksekdağ, Kocaeli Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlandı, babası Mevlüt Yüksekdağ ile HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Sibel Yiğitalp ile avukatlar katıldı. Duruşmada söz alan Yüksekdağ, önceki celsenin ilk iki sayfasının kendisine ulaşmadığını ve konuşmanın içeriğinde ise kopukluklar olduğunu söyledi.

Mahkemede mütalaasını okuyan Cumhuriyet Savcısı ise, Yüksekdağ için terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 8 yıl, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükumetini alenen aşağılama suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplamda 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Yüksekdağ ise, çözüme ilişkin eksik sayfaların kendisine tebliğ edilmesinin ardından mütalaaya karşı beyanda bulunacağını belirterek süre verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise savunma için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

BEYİNLERE KELEPÇE VURULAMAZ

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Figen Yüksekdağ’ın babası Mevlüt Yüksekdağ, “Atlara ayaklarından, insanlarına kollarından kelepçe vurulur. Ama insanların beyinlerine kelepçe vurulamaz” dedi. Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise şunları söyledi:

“Referandum sürecinde eş başkanlarımız ve milletvekillerimiz çalışma yürütmesi gerekirken cezaevindeler. Onları cezaevlerine atan zihniyet, vali, kaymakam, kolluk kuvvetleri ile referandum çalışması yürütüyor. 6 milyon oy almış bir partinin eş genel başkanının mahkemede kendi babasına, MYK üyelerine, milletvekillerine selam vermesi engellenmeye çalışıldı.” 

DHA
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