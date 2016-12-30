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FİL HASTASI KADIN YÜREKLERİ BURKUYOR

Fil hastası kadın yürekleri burkuyor

Muğla'da 50 yaşındaki Ayşe Değirmenci yakalandığı "fil hastalığı" nedeniyle yürüme ve nefes almakta güçlük çekiyor.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ayşe Değirmenci, yakalandığı "fil hastalığı" hastalığı nedeniyle yürüme ve nefes almada güçlü çekiyor.

Akarca Mahallesinde tek katlı evde kızıyla yaşan Ayşe Değirmenci, 5 yıl önce yakalandığı "fil hastalığı" nedeniyle 139 kiloya çıktı. Yürüme ve nefes almada güçlük çeken Değirmenci babasından kalan aylık 330 lira ve Bağ-Kur maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını belirtti. Kızı Müge Okatan ile birlikte yaşayan Değirmenci 2001 yılın'da eşinden boşandı ve kızı Müge Okatan ile birlikte Fethiye'ye de yaşamaya başladı. Otellerde çalışarak geçimini sağlayan Ayşe Değirmenci, 2011 yılında bacaklarındaki şişlikler nedeniyle hastaneye gitti.

Tropikal bölgelerde görülen "fil hastalığı" teşhisi konulan Değirmenci, hızla 90 kilodan 200 kiloya çıktı. 2014'te Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı yapıldı. Değirmenci ameliyatın ardından 139 kiloya düştü. Bacaklarında meydana gelen şişlikler yüzünden yürüyemeyen Değirmenci, yatağa mahkum oldu.

Ayşe Değirmenci, geçim sıkıntısı çektiklerini, hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olduğunu söyledi. Değirmenci ; "Hastalığımın tedavisi ancak yurt dışında yapılabiliyor. Masaj tedavisi yapıldığını da duydum. Ancak hiçbirine gücümüz yok. Nefes almada güçlük çekiyorum. Sadece zaruri ihtiyaçlarımı karşılayabilecek kadar yürüyebiliyorum. Hastaneye gitmem için taksi çağırıyoruz. Gidiş için parasını ödesek, dönüş için paramız kalmıyor diyen Değirmenci Devletimizden ve hayırseverlerden kızıma bir iş versinler" dedi.

İHA
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