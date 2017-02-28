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FİLİPİNLER'DE DEAŞ USULÜ İNFAZ !

Filipinler'de DEAŞ usulü infaz !

Alman hükümeti Filipinler'de Ebu Seyyaf örgütü tarafından kaçırılan Alman rehinenin öldürüldüğünü doğruladı.

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2014 yılında DEAŞ'a biat ettiğini açıklayan terör örgütü Ebu Seyyaf, rehin aldığı Almanya vatandaşı Jürgen Kantner'in vahşi şekilde öldürdü. Önceki günlerde örgüte yakın internet siteleri tarafından yayınlalan kafa kesme görüntülerinin gerçek olduğu Alman hükümeti tarafından doğrulandı.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Haftalardır yaşadığımız endişe üzücü bir gerçekliğe dönüştü. Filipinler'de bir Alman rehine barbar bir biçimde öldürülmüştür" dedi.

MERKEL: İĞRENÇ BİR EYLEM

Almanya Başbakanı Angela Merkel de olayla ilgili "iğrenç bir eylem" dedi ve bu eylemin teröristlerin ne kadar vicdansız ve acımasız olduğunu da bir kere daha gözler önüne serdiğini vurguladı. Merkel, "Hepimiz birlik olmalıyız ve bunlara karşı mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

Juergen Gustav Kantner, Kasım 2016'da hayat arkadaşı ile birlikte Filipinler'in Sulu bölgesinden kaçırılmıştı, 59 yaşındaki hayat arkadaşı öldürülmüştü. Teör örgütü, 70 yaşındaki Alman rehine Juergen Gustav Kantner'in, serbest bırakılması için 600 bin dolar fidye istemişti.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf, rehin alma ve şiddet eylemleriyle biliniyor.

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